La 'Brujería' se medirá contra Salamanca

2018-04-28 10:39:24 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

“Brujos” se ha caracterizado en este torneo por la decisión y convicción . Foto: Karen Guerrero.



Esta tarde el equipo Atlético San Francisco se medirá nuevamente ante el conjunto se Salamanca en el partido de Vuelta de los 32avos de final de la Tercera División.

Como de costumbre el partido se efectuará en punto de las 4:00 de la tarde en el Estadio Domingo Velázquez.

El cuadro representativo de San Francisco del Rincón llega a este segundo y último encuentro de dicha instancia con la ventaja de dos goles a cero sobre los salmantinos; mismos que llegarán con la espada desenvainada al encuentro buscando revertir el marcador y obtener el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, los dirigidos por Alan Alba han demostrado se un cuadro que no se confía del rival, pues por experiencia saben que al hacerlo seguramente serán superados.

El estilo de juego ofensivo de la “brujería”, lo hace un estilo por demás atractivo, pues garantizan el espectáculo en cada partido, pues siempre son juegos llenos de goles aunado a la “garra” que le imprimen cada uno de los jugadores al luchar por el esférico.

Por otra parte, se dice que el estilo de juego de Salamanca F.C es parecido al de “Brujos” a pesar de que en el partido que se tuvo en aquella ciudad no pudieron reflejarlo en el marcador por más que de lo intentaron.

En el futbol como en otras disciplinas no hay nada escrito, sin embargo, seguramente será un encuentro del que saltarán chispas del terreno de juego, pues “Brujos” se ha caracterizado en este torneo por la decisión y convicción en cada compromiso basados y respaldados por el buen futbol.

Además; uno de los beneficios que obtuvo “Brujos” al terminar como terceros de su grupo es que hoy podrán cerrar en casa, teniendo el aliciente de poder contar con su afición, misma que los apoya de manera incondicional, y más ahora que el conjunto esta en liguilla.