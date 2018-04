“Queremos pedir a los usuarios un poco de paciencia en esta transición que vamos a hacer con las unidades, en la renovación, si lo vamos a hacer es una compromiso que tenemos...cuando llegamos lo hicimos para implementar mejoras y dar un mejor servicio”.

El aumento en la tarifa del transporte público ya es oficial, quedo en 7 pesos general y 4 pesos preferencia; la empresa ya se encuentra realizando las mejoras necesarias para brindar una mejor calidad.Así lo dieron a conocer representantes de la empresa transportista quienes aseguran que este aumento ya era necesario.Pues informaron que después de realizar un estudio tarifario, este arrojó un incremento de 2 pesos con 50 centavos más, sin embargo sólo se aprobó $1 peso.Ya que desde hace ya varios años no se había implementado este aumento pese a que en el municipio vecino de San Francisco del Rincón ya había sido aprobado, pues por el hecho de ser interurbano el aumento en la tarifa debía hacerse al mismo tiempoEl gerente de sistemas y operaciones Oscar Alejandro García, comentó que este aumento ya se había contemplado desde hace 2 años, ya que los costos de operación son muy elevados; el Diesel es uno de ellos.Sin embargo aunque era un tema que ya se venia tratando desde hace tiempo, no se había resuelto y se comenzó a cobrar dicha tarifa desde hace dos semana sin previo aviso, por lo que la empresa fue sancionada con una multa porcomo lo marca el reglamento, de lo cual deslindo de responsabilidades a los operadores.Por su parte el secretario del consejo de administración Dario Vidales Hurtado, señaló que sta petición se hizo en enero del año pasado, y se retomo el tema en octubre del mismo año, pero no habían llegado a ningún acuerdo.dijo el secretario.Para que este aumento se diera era necesario cubrir con varias especificaciones requeridas por el ayuntamiento, como la mejora en la calidad del Servicio y atención.Lo que implica una renovación de unidades; Oscar García comentó que ya se tiene contemplado la compra de 4 unidades en los próximos 2 meses, para 37 pasajeros cada una; mientras que las 18 unidades ya existentes cuentan con un mantenimiento continuo.La empresa aceptó de conformidad este acuerdo, pues aseguraron que el brindar un mejor servicio es parte de la metas con las que se cuenta.dijo.Comentó que otro de los compromisos que se adquirió es un mejor control de los usuarios preferenciales, los cuales abarcan, adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.En el caso de los estudiantes ya cuentan con un sistema de pre pago, el cual les facilita el procedimiento tanto a ellos como a la misma empresa.Este sistema consiste en adquirir con anticipación los boletos necesarios con un jefe de servicios, lo que da la certeza que que no se cometa ninguna violación al sistema.Cabe señalar que aunque el pago preferencial es para todos los estudiantes, hasta el momento este jefe de servicios para el pre pago sólo se encuentra ubicado en el Tecnológico de Purísima.Sin embargo Oscar García dijo que ya se tiene planes para trabaja con otras instituciones para brindar este útil servicio y beneficiar la ciudadanía, así como buscar implementar otros sistemas para los adultos mayores y personas con discapacidad en coordinación con el municipio.Señaló que los que la empresa busca es siempre brindar un buen servicio, por lo que siempre se escucha a las quejas ciudadanas.Esto con el objetivo de dar soluciones a las misma, ya que es un punto importante para crecer, por lo que se seguirán atendiendo las quejas ciudadanas.Cualquier observación o quejas lo podrán hacer al teléfono. (476) 706 94 72.