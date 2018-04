‘Bronco de Guanajuato’ va por reelección

“Ya solicitamos nuestra intención de participar en este siguiente proceso e ir a una elección continua o reelección como la conocemos. La constancia ya la tenemos, estamos en tiempo de cumplimiento de cada uno de los requerimientos que se nos piden”, reveló.



“Lo digo muy humildemente pero orgulloso, puedo hoy erigirme como el presidente de las universidades, porque en nuestro primer periodo trajimos una universidad interactiva y a distancia, pues en aquel tiempo así se denominaba, pero hoy nos fue posible traer una escuela publica y presencial en nuestro municipio”, refirió.



“Todavía nos falta mucho por hacer y abatir ese gran rezago histórico de la infraestructura básica y muchas necesidades más; somos conscientes de que en proporción somos de los municipios que más pobreza aportamos al estado, el compromiso es grande”, dijo.



“La gente decía que estábamos ‘huérfanos’, porque no teníamos la mano metida ni en el Congreso Local ni en el Congreso Federal; nos ha tocado tener una relación humana e institucional con cada uno de estos ámbitos para gestionar y bajar recursos extraordinarios para el municipio”, dijo.



“No es que Beto Méndez aspire a un segundo periodo para obtener el poder por el poder, porque esto sería mezquino de mi parte; requerimos de un siguiente periodo para consolidar proyectos que sabemos bien y estamos conscientes, de que 3 años no son suficientes“, José Alberto Méndez, candidato a la alcaldía de Comonfort.





“Faltó el trámite de recursos, algunas otras estrategias que le permitirán cumplir con una o dos obras de las que requieren, es muy respetable el trabajo de ellos y se tuvo lo que se tenía que hacer, faltaron muchos compromisos”, dijo.



“En cada comunidad hay diferentes necesidades, sobre todo de caminos, se está trabajando en la ruta de la zona oriente, pero están otras zonas que falta a empezar los procesos para poder asfaltar, no digo que en un trienio se cumple, pero hace falta hacer el litigio que corresponda para apoyarlos”, refirió.





El Presidente Municipal de Comonfort, José Alberto Méndez Pérez, pretende contenderá estas elecciones y busca por la vía independiente, volver a ocupar el mismo cargo público.El 12 de diciembre del 2017, el edil presentó su carta de intención para la elección continua y en esta ocasión, no tendrá que recabar las firmas del apoyo popular, que es un porcentaje de la lista nominalPara ello, tendrá que cumplir con los requisitos que le piden el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Instituto Nacional Electoral.Refirió que las campañas electorales inician el 29 de abril, por lo cual la ley le obliga pedir licencia al menos un día antes de que comiencen, aunque él lo haría de cinco a diez días antes con el fin de estructurar lo que será su equipo de campaña y comenzar a planear la estrategia que llevará a cabo durante los dos meses que dure la contienda; señaló que solicitará un permiso de 70 días y regresará de cinco a diez días después de la elección.Sobre su planilla, comentó que solamente dos integrantes de su actual ayuntamiento van a volver a acompañarlo, mientras que el resto lo va a integrar por su honorabilidad, por su trayectoria personal y experiencia laboral, otras personas.Alberto Méndez señala que para dignificar a los ciudadanos, ha realizado proyectos en dos ejes; el primero es la generación de empleos y el segundo la educación.En el primero refiere que se consolidó con el Parque Industrial MARABIS, integrándose al corredor Laja-Bajío, con el cual atraerá 15 empresas, que generarán al término de dicho parque, más de 5 mil empleos.Dentro del segundo rubro, señala que hizo posible la primer universidad pública presencial en la ciudad, con el arranque el pasado 4 de septiembre de las clases en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, Unidad Académica Comonfort.Respecto al área deportiva, refirió que gestionó junto con el Gobierno del Estado, la construcción de la nueva Unidad Deportiva en un predio de 15 hectáreas con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.Dijo que han realizado aportaciones al ámbito turístico para obtener la denominación de Pueblo Mágico, así como la ejecución de 55 obras municipales, para favorecer zonas que no contaban con electrificación, drenaje, pavimentación y agua potable.En el área de seguridad, aceptó que era un tema delicado y complejo, pues estaba convencido de que no era con más patrullas o policías como se iba a restaurar la paz, tranquilidad, el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.Señaló que aunque en el primer y segundo año de su gestión ingresaron al programa Fortaseg, sería con programas sociales, de educación y generando empleos, como devolvería la seguridad y dignidad a la población.Aseguró que aunque han cumplido el 95 % de los compromisos hechos a la ciudadanía y que está satisfecho con su labor, aunque falta mucho por trabajar, pues al crecer la población, aumentan las necesidades y las problemáticas.Entre los pendientes que tiene, es la falta de agua potable en tres comunidades de Comonfort como San Antonio de Corrales, pues cada vez es más complicado abastecerlas del líquido.Otra de las áreas que falta por trabajar, es la reestructuración de carreteras y caminos que faciliten el desplazamiento de vehículos para brindar servicios de seguridad, salud y economía a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.A pesar de que le decían que estaba “huérfano” y “amolado”, ya que como independiente no tenía un partido político que lo respaldara, el alcalde de Comonfort, José Alberto Méndez Pérez, sacó adelante la administración gracias a sus relaciones humanas e institucionales.El también apodado “Bronco de Guanajuato”, es históricamente el primer Presidente Municipal elegido de manera independiente en el estado, el cual está gobernando su último año del periodo 2015-2018.A cinco meses de terminar su mandato, refiere que la clave es hacer relaciones amables y cordiales con legisladores federales de diferentes partidos políticos para favorecer los proyectos que el municipio requierE Comentó que un ejemplo de eso, es la reconstrucción de la carretera Comonfort-Jalpilla en su primera etapa, así como bajar 10 millones de pesos de manera extraordinaria para un programa que tiene como fin combatir el rezago de los servicios básicos en el municipio.Las opiniones entre la ciudadanía en Comonfort están divididas con respecto al trabajo y resultados de José Alberto Mendez Pérez, presidente municipal electo desde hace dos años y cuatro meses de manera independiente.Mientras unos señalan que la inseguridad incrementó durante su gestión, otros refieren que con los pocos recursos que logró gestionar, realizó obras importantes para el municipio.Otro más señaló que los robos al interior de vehículos y a casa habitación aumentaron en su gestión, debido a los pocos patrullajes de la Policía Municipal en la cabecera municipal y en las comunidades.También comentaron que al llamar al 911 de Emergencias en muchas ocasiones los oficiales no acuden a los reportes y a veces tardan tiempo en llegar, tiempo en que los delincuentes aprovechan para fugarse.La habitante de una comunidad, refirió que si recibían apoyos del gobierno, pero hay lugares en donde todavía no tienen servicios básicos como agua y drenaje, así como tampoco empleos.Sin embargo, otros valoran el trabajo del actual alcalde y refieren que si se ha dedicado a trabajar, pues a pesar de no pertenecer a algún partido político, hizo cosas que otros no hicieron.Algunas personas consultadas señalaron que si se vuelve a lanzar para Presidente Municipal y los otros candidatos no los convencen, es probable que voten por él.Dijo que la clave es hacer relaciones cordiales con legisladores para favorecer los proyectos que el municipio requiere. / Foto: Alejandro GranadosUnos señalan que la inseguridad incrementó y otros que con los pocos recursos, hizo obras importantes.Javier Camacho Montes, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Comonfort, aseguró que no se cumplieron las necesidades de la ciudad en la administración de José Alberto Méndez Pérez.El líder municipal del PAN, refirió que faltaron muchos compromisos por cumplir sobre todo en lo que respecta a obra pública en las comunidades.Entre los temas que quedaron pendientes en la cabecera municipal, refirió que la está la problemática de la vialidad, así como el ordenamiento del comercio, sobre todo en algunas partes de la ciudad como el corredor de Camacho que es la zona artesanal.Camacho Montes comentó que hizo falta mayor organización y trabajo en el rubro de la limpieza en el municipio y aunque el problema de la violencia se aminoró, también hay muchas necesidades de inseguridad por los robos constantes.Uno de los puntos más importantes que faltaron, fue el trabajo de obras en comunidades, pues aunque ya se rehabilitan algunas carreteras como la Comonfort-El Protrero, hay caminos que están abandonados y en pésimas condicionesDebido a la falta de infraestructura, la población de esas comunidades que además vive en la pobreza, recurre por motivos de distancia al municipio de Juventino Rosas, como por ejemplo Landín, Xoconoxtle, Pocitos y Corrales.