Urge Verde por un cambio

La candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Celaya, Ana Laura Hernández GarcíaEn su priner acto de campaña llevado a cabo ende violencia en el municipio.

“Iniciamos aquí sembrando la esperanza de un Celaya mejor, una renovación. Es una urgencia tener un cambio. No estamos contentos con lo que estamos viviendo”, sostuvo.

“Yo no estoy contenta, rechazo lo que es la violencia, todo tipo de violencia, les invito, debe ser rechazada. Me da tristeza que la ayuda no llega a los necesitados, que la ayuda repartida entre familiares, eso se tiene que acabar”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Arropada por el candidato a la gubernatura, Felipe Camarena García,