Desconocen cambios en la recolección de basura

Vecinos de la Colonia Infonavit y de la colonia Rodríguez se han visto afectados por la basura que dejan sobre los camellones, ya que con el cambio de horario del camión recolector de basura, dicen que las bolsas se quedaron todo un día sobre la avenida principal y esto ocasionó que los perros o bien las personas que buscan el plástico abran las bolsas y esta se riegue.Al respecto, el regidor David Muñoz Torres dijo que desde hace días en sus cuentas de internet varios ciudadanos de diversas colonias le han manifestado que los camiones recolectores no han pasado por algunas zonas, por lo que refirió que el nuevo sistema de recolección que se implementó por parte de la empresa GISA no se ha hecho como se había prometido.“Me deja una muy mala impresión; y organización y la experiencia que nos dijeron que iba a tener la empresa tampoco creo que no se dará, por el pago mensual que se va a hacer ese cambio en lo que llegan a cubrir esas rutas, y por ello se dan focos de infección y una mala imagen a la ciudad”, refirió Muñoz Torres.Por último, dijo que se debió de haber convocado a los colonos de las diferentes colonias, a través de sus comités para informales que iban a estar pasado en otro día y otra hora.“Es muy temprano a la hora que pasa el camión recolector de la basura, ya que a veces salimos corriendo a tirarla, porque ya no podemos dejar las bolsas sobre la avenida porque los perros la abren y sacan todo” refirió la señora Mary Gutiérrez.Vecinos y comerciantes de la colonia Rodríguez, cerca del Mercado Guerrero, también manifestaron que hace días la basura duro todo un día afuera del mercado, lo que ocasionó un mal olor y los perros la sacaron de las bolsas.“Ahora con el cambio de horario del camión recolector, no sabemos que vaya a pasar, porque si la basura se queda mucho tiempo ahí afuera la basura se apesta”, dijo la señora Blanca Estela Moya.