‘Toda mi vida he sido bailador’

Fidel Rivera Zuchil y María Consuelo Ríos Hernández, son una de las muchas parejas de adultos mayores que cada jueves asisten a los “Jueves de Danzón” que se organizan en torno al kiosco del jardín principal en el Centro Histórico de Irapuato.El Instituto Municipal de la Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) se encarga de la realización del programa y Fidel y Doña María Consuelo agradecen al IMCAR el hecho de que, a través de este tipo de programas, se retome e impulse este tipo de tradiciones populares y hasta artísticas que coadyuvan a la convivencia, principalmente entre personas de la tercera edad.Quienes gustan bailar al ritmo del danzón no sólo lo hacen en el Jardín Principal los jueves de 12 a 2 de la tarde, sino que las personas pueden disfrutar de este tipo de música popular en otros sitios de la ciudad.Ahora hay actividad casi toda la semana, el Instituto de la Cultura ofreció en días pasados en el mismo Jardín Principal, la participación de la Banda Municipal y también la noche de los jueves de cada semana en la Plaza Maquío acuden las parejas de personas adultas.Los viernes toca ir a la Plazuela de San Juan de Retana, los domingos en la Plaza de los Fundadores, los lunes en El Ranchito y otros días la cita varía entre la Plaza del Comercio y frente al Mercado Irapuato en la calle Guanajuato, señala Fidel Rivera Zuchil.El horario para bailar en estos lugares públicos informó el IMCAR, es de 7 a 10 de la noche, según datos proporcionados por quienes asisten a las “Noche y Tardes de Danzón”, hay ocasiones en que en la Plaza de los Fundadores se llegan a reunir hasta 150 personas.“Para nosotros es un ejercicio normal en forma de diversión, toda mi vida, aunque mal hecho, he sido bailador y mi pareja igual, pero es un gusto de los dos poderlo hacer a esta edad que tenemos, a veces me duele un píe y me siento a ver a las demás personas bailar, pero es un gusto para todos nosotros”, refirió Don Fidel.