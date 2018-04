No dan apoyo a productores de campo

“Bajo esta situación no entendemos como Ruben Medina Niño, titular de la Sedrua, hará efectiva su oferta de apoyo a la comercialización del maíz de la siembra que viene”, dijo.



“Si tan solo pusieran en funcionamiento la infraestructura de ASTECA de Michoacán y el Gobierno del Estado se hiciera cargo de los costos de operación, en automático pudieran apoyar con 100 pesos por tonelada al agricultor”, enfatizó.

Falta acción del Gobierno en apoyo al campo, productores se dicen abandonados a su suerte.José Luis González Rivera, líder productor, sostuvo que no es nuevo saber que el campo ha estado y está abandonado a su suerte por parte los gobernantes en turno.Resaltó que los escasos apoyos que fluyen resultan tardíos e insuficientes y en la tramitología queda la mayor parte para ellos.El líder agrario sostuvo que es lamentable que haya diferencias entre uno y otro gobierno, se refirió a Michoacán y Guanajuato, al señalar que hay mayor prestancia en éste último, aunque insistió que es insuficiente en base a las necesidades actuales de la gente del campo.Por Guanajuato se ha impulsado un programa emergente de construcción de Silos, en apoyo a las organizaciones de productores para el almacenamiento de granos; mientras que por Michoacán no se observa ninguna acción al respecto.Señaló que incluso la administración actual, encabezada por Silvano Aureoles, ha dejado en total abandono los centros de acopio que le heredaron las administraciones anteriores.Señaló que “son sueños guajiros, pues los funcionarios no llegan ocupando los cargos para servir sino para servirse”.Expresó que dan lastima los Globos de Numarán cuando a unos metros de distancia resplandecen los silos de unparticular.Por último, invitó al próximo presidente municipal de Numarán a que solicite en donación el espacio que hoy ocupan los globos, para luego iniciar un proyecto de construcción de Silos, “según mi experiencia, sí se puede”, dijo.