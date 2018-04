Sueñan despiertos

“El deporte sí te distrae mucho y es muy padre, al principio a lo mejor sí dices ‘qué flojera ir a entrenar’, pero cuando estás en una competencia o algo es muy padre sentir que ganaste”, comentó Regina.

“Al correr sientes padre, sientes todo el aire, pero también sientes presión porque si no haces buen tiempo puedes perder”, dijo la joven corredora.



“Me gustaría llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, necesito entrenar mucho, dedicación y mucho esfuerzo”, declaró la niña, quien es fiel seguidora de la esgrimista italiana Rosella Flamingo.



“Es muy detallista, le gusta hacer trazos y ahí se la puede pasar; también tiene mucho de líder, le gusta mandar y ayudar a sus compañeros, le gusta mucho eso”, señaló su maestra.



“No se le entienden muy bien las palabras pero trata de decirlas, por ejemplo su nombre. Sabe los colores, vocales, algunos conceptos espaciales también. Es muy sociable, de hecho es de los mejores del grupo, regularmente está de jefe de grupo”, declaró Nayeli.

“Yo creo que no es un limitante el hecho de que tenga alguna discapacidad, sino más bien yo siempre motivo a los papás a que estén con ellos en contínuo, a lo mejor el lenguaje está un poquito atrás y se desaniman, pero a nivel cognitivo pueden aprender muchas cosas de manera visual”, agregó.



“Primero empecé con canciones de bebés de programas y así, después empecé con cosas mayores, me gustó mucho y le dije a mi papá que me gustaban mucho las canciones; él me enseñó a cantar, a tener voz y así. Mi música favorita es pop y rock”, declaró Azul.



“Que sigan sus sueños, que se inspiren y que nunca tengan miedo aunque tengan un poco de nervios, que sigan su pasión, que no les dé miedo”, recomendó Azul a otros niños que tengan aspiraciones.



“Me gustan mucho las percusiones desde hace como dos años, no sé por qué, pero como que me llamó la atención más la batería; no es tan difícil, al principio es confuso pero ya después te adaptas”, platicó.



“Los temores se pueden vencer con práctica, paciencia y sobre todo con pasión”, aseveró el músico.



“Soy una de esas personas que aprenden muy rápido, no es por presumir pero me encantan las matemáticas; por mi gusto y porque soy muy bueno llegué hasta aquí”.



“Hay que contar cuentos para divertirnos, para que no nos estresemos y hay que ver cuentos y cuentos y cuentos, para hacerlo sin ver y soñar, imaginarnos y todo eso”, expresó Mateo.



“En el cuento hay que ser muy respetuosos con los temas y no dañarlos, no hay que molestarlos, no hay que hacer nada de eso, pienso seguir contando cuentos”, señaló Mateo, quien destacó que hay que practicar mucho.



“(Recomiendo) que empiecen por algo sencillo, incluso por los cómics, a mí me gustan mucho el anime y ese tipo de cosas, y ya de ahí te agarras leyendo más a profundidad y encuentras más libros que te puedan gustar, pero el chiste es que tú quieras imaginarte las cosas”, refirió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En conmemoración del establecimiento de los Derechos de los Niños,Actualmente,entre los que destacan el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; el derecho a la prioridad y el derecho a la identidad. Pero más allá de legalidades y formalismos,platicó conque han destacado en distintos ámbitos, musicales, deportivos, educativos y personales.tiene 12 años y es una, siendo sus especialidades los 75 y 150 metros planos.y en junio competirá en Bahía de Banderas, en Nayarit.Estudia en el Instituto Cumbres del Bosque y cuando iba en preescolar fueron invitados a conocer la pista, ese fue su primer acercamiento con el deporte que ahora, casi seis años después, la ha llevado a cosechar frutos.Sin embargo su deporte preferido es el futbol, sueña con jugar a nivel profesional. Lionel Messi es su ídolo.Sus mejores tiempos son. Ha competido en Querétaro, Dolores Hidalgo y Guadalajara, entre otros lugares.La esgrimistatiene 11 años y el año pasado, en Tijuana. Con tres años de práctica ha visitado también Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, entre otras ciudades, yEl primer encuentro de Marifer con el esgrima fue cuando, junto a sus compañeros de clase,Con un talento nato para la pintura, el liderazgo, la natación, el baile y un poco el canto,, de 8 años,y dificultad al hablar; no obstante es el mejor alumno de su clase, de acuerdo a su maestra Nayeli Guzmán, de la fundaciónA Giovani le encanta estar activo y hasta cuida a sus compañeros de clase cuando la maestra no está. Ella señala que, no sólo de su salón.La potencia de su voz, la pasión por la música y el apoyo de sus padres ha provocado que, de 9 años, sea una. Ha participado en eventos como elSu inspiración es Michael Jackson yEn su próxima presentación cantará “Lo mejor que la vida me dió”, de Pimpinela, en un evento para padres de familia.Otro destacado músico es, de 12 años, quien toca la batería y el bajo desde hace dos años, siendo el primer instrumento su favorito.JoséEspera llegar a ser un gran baterista y formar su propia banda de rock. Sus tres grupos o bandas favoritas son Avenged Sevenfold, The Rasmus y Metallica, no es muy seguidor del rock en español. Las prácticas o ensayos las lleva a cabo en elEn el ámbito escolar también hay niños destacados como, de 10 años, quien cursa el cuarto grado de primaria yEl apoyo de sus padres y de sus maestros ha sido primordial para que Rodrigo destaque, lo que más le gusta de la materia es que para él es sencilla, ya que el eje del aprendizaje es dominar las operaciones básicas (suma, resta, división y multiplicación).La próxima semana tendrá un exámen en eldonde competirá contra otros tres niños para lograr un pase alen Mérida, Yucatán. Esta será su primera competencia apor lo que sólo espera tener un buen aprendizaje, sin importar el resultado, y dice. “yo más bien espero disfrutar la experiencia y sí me gustaría repetirlo”.Rodrigo aconseja a los niños que sigan su pasión, no importa si son las matemáticas o alguna otra cosa, lo importante es la práctica para fortalecer sus talentos.de 12 años, es apasionada de las matemáticas, las figuras geométricas son sus favoritas.Su próxima competencia es a finales de mayo, en Durango;El próximo año estará en la secundaria, algo que no influirá en su gusto por las matemáticas, pues refiere que seguirá su práctica. Argelia aconseja a los niños que se enfoquen más en el razonamiento de las distintas maneras de resolver un problema y no sólo en las operaciones.Liliana Cruz, madre de Argelia, comentó queya que como su hija, hay más niños de León que han participado en distintos concursos de la materia. En las competencias, los primeros dos lugares de cada categoría son invitados a entrenamientos en Guanajuato, en las instalaciones del CIMAT, de donde son escogidos para formar la selección mexicana.tiene seis años, pero desde los tres comenzó a leer; cursa el primer año de la primaria Benito Juárez. Él es un cuentacuentos, gusto que le nació para disfrutar.Hasta ahora, ha participado en dos concursos, en los que ha logrado tener más experiencia para sus futuras presentaciones. “Las 7 cabritas y el lobo” es su cuento favorito, del mismo destaca que hay que ser muy respetuoso con los temas y no dañarlos.Inspirada por el "Diario de Ana Frank",, de 13 años, es una lectora activa queSimplemente,Su amor por el anime ha provocado que quiera aprender japonés y visitar aquel país. Sus temas favoritos son las novelas de suspenso escritas por autores como Stephen King, y los libros que hablan sobre el Holocausto como el “Diario de Ana Frank”, “Los Hornos de Hitler” y “El Niño con el Pijama de Rayas”.