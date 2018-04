¿Alianza entre Anaya y Meade?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De manera simplista, corren los rumores de café, el rumor en las calles, de que la solución para ganarle a AMLO sería una alianza de las alianzas entre el PRI y el PAN. Esto es que la alianza que encabeza el PAN, con el PRD y Movimiento Ciudadano, se hermanara con el PRI, Verde y Panal para luchar contra la coalición que encabeza Morena, con el PT y PES.En el debate, como ya lo señalaba el domingo pasado, era previsible que Anaya fuera el mejor polemista y que los ataques fueran dirigidos al puntero, AMLO, porque por razones obvias es el que más tiene que perder. Meade lució como una persona enterada, preparada, pero sigue con el problema de no tener el don carismático suficiente para provocar emociones.Margarita, sin pena ni gloria. El Bronco, un patiño bufo de carpa. Hubo pocas propuestas, sólo 12 y una avalancha de 46 ataques, hicieron esgrima de acusaciones de incompetencia, mentiras y sobre todo de corrupción.AMLO señala que “los de la mafia del poder no se cansan de robar”; Anaya promete “sacar al PRI corrupto de Los Pinos”; a Meade, lo acusan “de haberse hecho de la vista gorda ante actos de corrupción”; éste, a la vez, acusa a Anaya de turbios “negocios inmobiliarios,” igual que Roberto Borge, que ya está en la cárcel, y mostró una fotografía de Anaya, comparándola con la del ex Gobernador delincuente; AMLO, no se escapó de que le echaran en cara “no haber declarado en su informe tres departamentos”.¿Por qué se acusan tanto de corrupción? ¿La realidad supera el imaginario colectivo? Bueno, los contendientes saben que la honestidad es una condición sine qua non que la sociedad privilegiará porque está harta de ver generaciones sexenales de millonarios furtivos.Las heridas de bala a veces sanan, pero las de lengua nunca curan, decía el ex gobernador Corrales Ayala. Por lo tanto, las acusaciones de deshonestidad que se han hecho entre el candidato del PRI y el del PAN, más el hecho de que Anaya amenaza con meter a la cárcel al Presidente son un serio impedimento para darse la mano. Ya no hay marcha atrás, las heridas de lengua no sanarán, Pepe Meade, el Presidente y el PRI, formalmente ya no pueden capitular.Esta conflagración electoral, con sus amorfas alianzas, dejará un nuevo rompecabezas político: el PRD desaparecería del mapa electoral por falta de identidad; en el PAN, si no gana la batalla, los resentimientos cobrarán agravios y se resquebrajará en una lucha fratricida, en busca de nuevos liderazgos… Los Calderón formarán un nuevo partido, de centro derecha, competitivo contra el PAN; El PRI perviviría de manera regional, en algunos estados, con algunos diputados y alcaldes y eventualmente algunos gobernadores. Y, se acabaría la hegemonía, PRI-PAN, entraría un nuevo actor: La Izquierda, con Morena.Pero, hay algo que no se puede pasar por alto: sería casi tan importante como el triunfo mismo, el liderazgo de la oposición. Si Morena gana las elecciones, ¿qué partido sería el líder de la oposición? Entre los partidos y los políticos no existen lealtades, existen intereses.Esto dependería del partido que quede en segundo lugar, la composición del Congreso y el Senado y el número de gobernadores, que también tienen sus propios intereses en torno a su futuro. Estos, comprarían o venderían apoyos, forjando así un liderazgo entre partidos.Sin embargo, hablando ya de liderazgos personales, Anaya no permitiría que nadie le hiciera sombra dentro del PAN, rumbo a la candidatura presidencial del 2024. Éste, que es joven, empezaría a trabajar en ello, desde el momento mismo que cantaran el resultado de la elección, el 1° de julio, y no fuera él el ganador.La ambición anticipada del joven Anaya, puede llevarlo a cavar su propia tumba, porque los gobernadores panistas también futurean y tienen ambiciones a la Silla del Águila, lo mismo los líderes de las bancadas. Estos saben que si apoyan a Anaya para el liderazgo, en ese mismo momento sería reconocer su derrota aspiracional rumbo a la Presidencia. Les queda muy claro la puesta en escena de cómo Anaya destruyó a Rafael Moreno Valle, expulsó a Margarita, defenestró a Madero, engañó a Miguel Ángel Mancera y se apoderó del partido. Los gobernadores no van a ser la escalera para que Anaya suba.En el PRI, el caso de José Antonio Meade sería una circunstancia anómala; de quedar en segundo o tercer lugar, no tendría ningún liderazgo ni aspiraciones futuras en el partido, debido a que él no es priista, y los priistas de nacimiento le disputarían desde sus curules, o gubernaturas, por jus sanguinis, el liderazgo de la oposición, en busca del 2024.Así las cosas, volviendo nuevamente a la pregunta: ¿Podrían sumarse Anaya y Meade contra AMLO? La respuesta sería un “No” rotundo. La Ley no lo contempla formalmente a estas alturas, ni lo permitirían las terribles acusaciones de deshonestidad que se han echado en cara uno a otro, tampoco lo permitiría el ego, el orgullo ni el desdibujamiento que provocaría la fusión. Lucharán hasta el último aliento para ganar curules, alcaldías y otras posiciones… Defeccionar sería desaparecer como marca registrada y deslavar sus blasones.Pero, lo anterior, no significa que el voto libre, ciudadano, no pueda migrar a donde mejor le convenga: votar a favor de alguien, o cambiar el voto en contra de algo y convertirse así en voto útil en el umbral de la elección. Hay gentes asustadas y gentes hartas. No olvidemos, que hay razones de fondo, por las que la Izquierda, Morena, llegó hasta donde ha llegado, no es una casualidad.Cada 6 años se renueva una luz de esperanza, reaparece la utopía de un futuro mejor, de que las cosas van a cambiar, son los consuelos morales e intelectuales para sobrevivir, para hacer más vivible la realidad cotidiana que padecen millones de mexicanos.Todos los candidatos prometen la quinta esencia, la solución de todos los problemas; pero, con la condición de que hay que tener una fe inquebrantable en la promesa del advenimiento del Mesías, el salvador de todos los males. El problema es ¿a quién creerle? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién es el verdadero mesías? El pueblo judío, todavía espera su llegada…En realidad, con quien deben hacer alianzas los partidos es con el pueblo, con los ciudadanos, que tienen los votos. En efecto, el problema es que los partidos no tienen los idearios de la sociedad y muy pocos líderes se muestran comprometidos con ideas o valores trascendentes del sentir social. En esas circunstancias es muy difícil que puedan ofrecer discursos que cautiven lealtades sociales.Es cierto que uno de los objetivos de la política es llegar al poder y conservarlo; pero, cuando esto se transforma en el único propósito de los políticos, y éstos se resisten al escrutinio y control ciudadano, entonces el sistema en su conjunto entra en crisis.Las alianzas deben de ser de los partidos con los ciudadanos.Vota por aquel que sea un fiel espejo de tus valores, de tus principios, el que se comprometa a darte voz, el que sea solidario con tus sueños y tus anhelos, el que en verdad desee aliarse contigo, el que no te arranque el voto con promesas fáciles. No creas en los falsos mesías, ni en las alianzas entre partidos: ¡Que los partidos y los candidatos hagan la alianza contigo!