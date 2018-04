Cosas que ya no podré hacer

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace algunas semanas compartí con los amables lectores una breve lista con la explicación de las cosas que ya no me gustan y dejé de realizar, invitándolos a que también reflexionaran y se dieran cuenta de sus propios gustos que dejaron atrás.Durante los días siguientes recibí correos, mensajes, llamadas y comentarios sobre el tema, de algunos amigos y familiares que me recordaban lo que me faltó expresar, como que ya no iba a los estadios de futbol, que tampoco me interesaban ya las carreras de autos de la Fórmula 1, porque la competencia se centró o limitó a tres escuderías, y pasó a segundo término el factor humano; los pilotos ya no importan, sólo las máquinas, ellos no pueden demostrar su arrojo ni sus habilidades sin un buen motor al igual que todos (recordé al Lic. Humberto Vela cuando íbamos a la Ciudad de México todavía competía su ídolo, Ayrton Senna da Silva, aunque no recuerdo si vino).Pues el lunes pasado en la comida con los amigos “plus sesenta”, o sea, mayores de 60 años, antes de pasar a jugar dominó, tocaron el tema de las cosas que por angas o por mangas, ya no podremos hacer. En mi caso paso a describirlas, mientras también, los lectores, hagan su lista.1.- Durante mi niñez y por falta de recursos económicos, nunca pudimos conocer o cumplir el sueño de ir a Disneylandia en Anaheim, California, aún cuando teníamos un tío que radicaba en Los Ángeles, Cal., y periódicamente cuando venía a visitar a mi madre y a mi abuelita, nos decía que nos llevaría. Nunca se cristalizó esa meta.Y aunque ya adulto fui y he ido en varias ocasiones, claro en familia y llevando a mis tres niñas, no sólo allá, sino también a Orlando, ya no fue lo mismo, pues aquella ilusión infantil de conocer el Castillo de la Bella Durmiente, terminó con la edad.2.- Al terminar la secundaria en la ETIC #13, hubo un Concurso Nacional de Oratoria para estudiantes de ese nivel, en él participé y aunque logré ganar en dos etapas, nunca pude llegar a la Gran Final en la Ciudad de México, pues solo obtuve el tercer lugar en la competencia regional.Los muchachos que representaron a los estados de Michoacán y Zacatecas en esa ocasión fueron mucho mejores y más preparados, entre los 10 estados que participaron. Como terminamos el ciclo de ese nivel educativo, ya aunque me preparé aún más, al culminar esa etapa ya no pude volver a participar, pues para entonces cursaba el Bachillerato en la Escuela Preparatoria de León y me quedé con las ganas de la revancha.3.- Ya nunca podré asistir a un concierto o show de Frank Sinatra; me lo propuse a partir de 1980, cuando con algunos amigos andábamos a la caza de varios artistas de nuestro gusto y no pudimos coincidir en alguna de sus múltiples presentaciones.Sin embargo, durante un viaje a Los Ángeles, Cal., allá por 1984 en que me invitaron los Hermanos Castro y que culminaría en Las Vegas, específicamente a invitación de Jorge Castro y su prima Anita Castro, a la sazón, su representante; mientras Arturo Castro y los demás trataban de lograr una participación en unos arreglos musicales con el entonces exitoso Quincy Jones, Jorge me invitó a cenar al Tony Roma’s de Beverly Hills; allí sorpresivamente Jorge se levantó de su asiento y dijo “allí está Sinatra y ya se va, voy a saludarlo”.Fue y muy rápido lo saludó con mucho aprecio y se retiró, yo ni pude reaccionar y cuando regresó a la mesa me platicó que Frank Sinatra siempre lo elogió y felicitó cuando cantaban en Las Vegas y que éste le expresó que le gustaba mucho su voz. Fue lo más cerca que estuve de Sinatra y sin disfrutar de su actuación.Finalmente, Quincy Jones no pudo ayudar a los Hermanos Castro en la grabación de un disco, precisamente porque estaba ocupado produciendo el álbum de Frank Sinatra “L.A. is My Lady”, como un homenaje a Los Ángeles al igual que la versión de “New York, New York”. Ese año compré ese disco que conservo, aunque no fuera un éxito. Sinatra falleció en 1998.4.- Seguramente algunos de los amables lectores, al igual que su servidor, tuvieron la intención de conocer y viajar en el avión Concorde, el más rápido de la era en la aviación comercial y de pasajeros; tres horas y media de Nueva York a París; de fabricación franco-inglesa, de velocidad supersónica, con diseño de pico de ave y alas delta.Su primer vuelo fue en 1976, a una altitud máxima de 18 mil metros y a una velocidad de 2 mil kilómetros por hora; toda una maravilla de ingeniería aerodinámica; cuando llegó a aterrizar y despegar desde la Ciudad de México con sólo dos vuelos semanales, fue solamente de 1978 a 1982, debido a que el costo del pasaje era altísimo, como su vuelo, de allí la clausura de su ruta incosteable, con la nave casi vacía, sin sus 100 pasajeros de capacidad.Nuestro amigo Pepe Chuy Padilla platicó que él sí llegó a volar en ese portentoso aparato, no dio detalles. Yo me quedé con las ganas; su último vuelo fue en junio de 2003; y sólo gusto de escuchar la melodía que compuso Franck Pourcel que lleva su nombre y en ella se incluye el despegue súper ruidoso del avión.Nuevamente invito a los amables lectores a que realicen su lista de esas cosas imposibles de hacer. Después propondremos las cosas que todavía podríamos lograr, como en la película “Antes de Partir” (The Bucket List” nombre original) con Morgan Freeman y Jack Nicholson. Geniales.