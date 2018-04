La Mesa de la Justicia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

México vive meses complicados. Las clases sociales más pobres, irritadas, saldrán a votar y se ha medido ya su preferencia mayoritaria, absoluta casi, por Morena. Con un PRI muerto, la elección será algo similar a una “segunda vuelta”: Morena o el Frente con Anaya que aglutina una propuesta moderna y moderada.En un país con un sistema económico que ha provocado enormes brechas entre ricos y pobres no es difícil reconocer que esto es terreno fértil para el “populismo”, propuesta de que el “Estado benefactor” reparta los recursos públicos por las calles, prometiendo que esto provocará bienestar.El diagnóstico de AMLO es correcto: la causa raíz de la violencia y la inseguridad es la injusticia social, con pocos ricos y muchos pobres. El asunto es claro: que las clases altas y medias somos poco generosas, no tenemos la cultura de la filantropía; no soltamos dineros para aliviar las injusticias. Primero nosotros y después nosotros.Filantropía es un vocablo de origen griego que significa “amor al género humano”; hace referencia a la ayuda que ofrecemos al prójimo sin pedir algo a cambio.Los filántropos son las personas u organizaciones que hacen o apoyan proyectos solidarios. La filantropía comienza a formar parte ya del mundo industrial, pues numerosas empresas la incluyen en su modelo de negocios.La mercadotecnia social es precisamente la aplicación de las técnicas de la mercadotecnia comercial para analizar, plantear, implementar y evaluar estrategias diseñadas para influir en el comportamiento del mercado objetivo para mejorar su bienestar personal y el de su entorno, pero a partir de “comprar” también un valor adicional en el producto: el apoyo a quien lo necesita.Los mexicanos somos un pueblo generoso, aunque en la sociedad civil y las empresas, la filantropía institucional está poco desarrollada. Esto es, que la generosidad no deriva siempre en el fortalecimiento ni de la sociedad civil ni de las entidades donantes.Si la filantropía es esa cultura de generosidad y solidaridad, la sociedad civil y las empresas se han mantenido como actores pequeños, pues las entidades donantes son pocas.La Universidad Johns Hopkins aplicó a 36 países una encuesta, donde México fue el último en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a la sociedad civil (0.5%) y en términos del PIB dedicado a la filantropía, empató en el último lugar.Aunque no se tienen datos exactos, dado que no todos los donativos pasan por el SAT, el monto de los donativos en México es todavía insignificante y esto hace difícil de comparar con respecto al monto del mismo PIB.En cuanto a las fuentes de ingresos la filantropía, que incluye los donativos de los individuos, las entidades donantes y donantes empresariales, desempeñó un papel mucho menor en el apoyo a la sociedad civil que otros países de América Latina incluso.Existen dos registros gubernamentales importantes a nivel nacional para conocer la cultura filantrópica: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la lista de organizaciones que tienen su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos (incentivo fiscal clave para la filantropía) y hay en México unas nueve mil y en nuestra región unas 600.El otro registro lo lleva el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), donde el principal incentivo para formar parte es poder ser elegible para obtener fondos públicos federales.En Guanajuato, la cultura filantrópica más desarrollada se encuentra en San Miguel de Allende, donde la densidad de organizaciones de ayuda a la comunidad es la más alta con respecto al número de habitantes. Ya para asistencia social, ya para apoyo a la niñez, ya para protección del medio ambiente.El contexto cultural es un elemento crucial para entender cómo se desarrolla y manifiesta la filantropía comunitaria en un contexto específico.La mejor evidencia la muestra la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI), la cual fue diseñada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es la primera encuesta nacional que abarca cuestiones de donativos, voluntariado y capital social.¿Tenemos entonces cultura filantrópica en Guanajuato? Todavía no. En León menos. Una parte del análisis inicia en los donantes y la otra en los receptores de las donaciones. En la primera tenemos a una cantidad importante de empresas locales que sostienen obras sociales.Allí están Flexi, Serviacero, Vise, DC, Paruno, que son reconocidas por aportar desde hace décadas al sostenimiento de obras sociales.Entre los receptores tenemos preponderantemente a obras de la iglesia católica y en menor proporción a organismos laicos y proyectos gubernamentales.Entre los organismos intermedios que gestionan los recursos de aportación y buscan receptores, destaca Fundación Gilberto y Fundación León.La delincuencia es un reflejo de las enormes desigualdades sociales. Está comprobado en el mundo que las inversiones empresariales y la cultura filantrópica se reflejan en un mejor tejido social y en la prevención de la delincuencia.Esto quiere decir que la cultura filantrópica además de dar un valor de “marketing” (responsabilidad social) al producto, es la mejor inversión para combatir la delincuencia.Los datos son crudos: en León, es difícil, casi imposible obtener donativos. “Está cañón”, diría yo, obtenerlos. Ni las causas buenas, nobles, convencen.Si se trata de crear consejos, fondos, mesas contra la inseguridad, la violencia, e invertir en la inteligencia contra los maleantes, están llenas, pero contra la injusticia, a favor de proyectos solidarios, nadie asiste. Pocos le quieren entrar a resolver la causa raíz, a crear la Mesa ciudadana de la Justicia.