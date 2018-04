La Olla: Siete por la Alcaldía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Siete candidatos compiten por la Presidencia Municipal de León.El panista Héctor López Santillana, alcalde con licencia, arranca con ventaja (no sabemos qué tantos puntos pues hay todavía encuestas recientes que lo reflejan, pero sí suficientes para ir tranquilo).Tampoco puede pensar en que será un día de campo pues no compite contra sus adversarios, sino contra sí mismo y lo que hizo y dejó de hacer se lo reprocharán en cada uno de sus actos de campaña.Hoy abre con agenda de actividades al tope: volanteo en el crucero Tepeyac-Mariano Escobedo; recorrido por la Feria Nacional del Libro; recorrido en el Parque Explora; y a las 4:30 de la tarde una marcha desde Plaza Expiatorio para el arranque formal con un evento masivo en la Plaza Principal.El priísta Clemente Villalpando Padilla remará contracorriente por el rechazo que carga la marca PRI y la débil estructura y organización de partido, además del poco conocimiento de su nombre en el electorado. El reto es convertir en una fortaleza su juventud, preparación y capacidad para hacer un gobierno diferente. La campaña inicia con un evento masivo a las 12 del día en el Poliforum.El candidato del Verde, Sergio Contreras Guerrero, regidor con licencia y dirigente estatal en pausa, es un contendiente del que se espera la campaña más aguerrida en contra de lo que fue el gobierno de Héctor López, tiene colmillo político y capacidad de debate. Lo que está por verse es la fuerza para movilizarse de la estructura Verde y que Sergio además pueda convencer que él sí sabe cómo hacerlo.Sergio inicia con una conferencia de prensa, un recorrido por varios cruceros, y por la tarde un evento en Las Joyas.Ernesto Oviedo Oviedo es la carta de Morena-PES-PT. El exlíder de comerciantes de centrales de abasto tiene mucho recorrido en campañas políticas ajenas y propias de toda una vida en el PAN, fue diputado federal y local, pero hay dudas en si lograra convencer a la hora de contrastar las propuestas.Abre acompañado de Ricardo Sheffield con un evento en la colonia Deportiva I.Movimiento Ciudadano apuesta por el académico e investigador del CIO, Daniel Malacara. Inició campaña desde el primer minuto de hoy con una ofrenda floral en el Arco de la Calzada en homenaje a Luis Nicolás Mata. Por la mañana tiene un evento en la Plaza de la Ciudadanía de Las Joyas.El PRD también va solo con la única mujer en la contienda, la exdiputada local Lupita Torres Rea. Su primer acto de campaña será hoy a las 5 de la tarde en la comunidad Lucio Blanco, cerca de Otates.Nueva Alianza hará campaña solito, con un joven profesor de inglés, Óscar Martínez Espinoza.Serán 60 días de promesas.En el corredor industrial las preferencias de arranque son amplias para el PAN.En Irapuato Ricardo Ortiz lleva las de ganar, aunque enfrentará a dos combativas mujeres, la priísta Yulma Rocha Aguilar y la exdiputada priísta y ahora de Morena-PES-PT, Irma Leticia González.En Celaya la legisladora panista Elvira Paniagua tiene ventaja sobre la regidora priísta Monserrat Vázquez, y veremos qué tanto puede crecer el exalcalde priísta y hoy candidato independiente, Javier Mendoza Márquez.En Salamanca el alcalde con licencia, Antonio Arrendondo, tiene cómoda ventaja frente a un PRI desdibujado, y como principal adversarios a dos expanistas, la legisladora Beatriz Hernández, ahora por Morena-PES-PT, y al exdirector general del Instituto de Alfabetización del Estado, Tomás Gutiérrez.En Guanajuato Capital las apuestas están con el diputado panista con licencia, Alejandro Navarro, quien enfrenta a una excompañera de partido que brincó a las filas del tricolor, Ruth Lugo Martínez.Donde sí se advierte una sabrosa contienda es en San Francisco del Rincón, entre quien busca repetir, Ysmael López del PAN; por el PRI el exalcalde Javier Casillas; y del Verde, Juan Carlos Sáinz, quien fuera alcalde interino panista hace algunos ayeres y quien ya hace tres años le sacó un susto al panismo.Ya se cumplió un mes de las campañas a la gubernatura y no hay nada que nos sorprenda.El interés parece estar hoy en si Morena desplaza al PRI del segundo lugar en la votación. Y punto.Una revisión a botepronto de los últimos siete días de campaña refleja que el panista Diego Sinhué es quien visita más municipios y, junto con Ricardo Sheffield, los que más eventos públicos sostienen.El conteo nos dice que, del domingo 22 hasta ayer sábado 28, Diego sumó visitas a San Miguel de Allende, San Diego de la Unión,Dolores Hidalgo, Guanajuato, Tarandacuao, Jerécuaro, Coroneo, Romita, Silao, y en León la presentación de su plataforma digital “Diego Sí te Escucha”. En total fueron 13 eventos de caracter público y el miércoles 25 fue el único con actividades privadas.En cambio el priísta Gerardo Sánchez no tuvo eventos públicos en cuatro días, en un día tuvo un evento en Valle de Santiago, en otro una visita al mercado en Salamanca y luego una reunión en Jaral del Progreso, y el miércoles 25 con la visita de su jefe nacional, Enrique Ochoa, a León y Guanajuato. En total fueron sólo seis eventos públicos en una semana, lo que debe prender los focos de alerta tricolor.Las posturas más duras las emite su vocero, el irapuatense Armando Uribe Valle, quien sale a hablar los días lunes y el anterior prometió una Fiscalía Anticorrupción que sí investigue al gobierno marquista.El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT), Ricardo Sheffield, visitó en la semana: Abasolo, Manuel Doblado, Cuerámaro, San Francisco del Rincón y Purísima. Sumó 14 eventos públicos, además un día de entrevistas con medios nacionales y acompañó a AMLO al debate.Felipe Arturo Camarena, del Verde, registró un foro en línea por Facebook, gira de medios nacionales, dos visitas a Pénjamo en diferentes días y una en la comunidad San Rafael de Yustis, en Celaya, y párele de contar.De la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano, no tenemos agenda de sus actividades.Desde luego que nos dirán que su agenda pública no es lo único que tienen en campaña, que hay además entrevistas con medios de comunicación, reuniones y eventos sin prensa, pero las actividades abiertas son el mejor termómetro para medir el ritmo de las campañas y usted amigo lector tendrá la mejor opinión.Y de los mensajes de los candidatos esta semana poco qué decir. Lo mejor de Diego fue la idea de conectar con los electores a través de una página y de WhatssApp para enriquecer su propuesta.Ricardo le pide a Diego tomar la palabra de Ricardo Anaya en lo nacional y debatir cada semana. Aunque debates hay convocados tres y ya dijo que va, falta ver si alguna otra institución organiza. Sheffield ofreció educación gratuita hasta la universidad, becas y capacitación para un primer empleo.Gerardo le atizó al gobernador Márquez porque evade su responsabilidad sobre la seguridad. “Un gobierno diferente, de resultados, y que no sólo se lave las manos y eche la culpa al Gobierno Federal”.Felipe Arturo habló de evaluaciones constantes a su equipo para garantizar un gobierno eficiente, de revisar los perfiles en base al Servicio Civil de Carrera y no puestos por compromisos políticos.Diego está presionado a no relajarse nadita en la campaña, no por la oposición que enfrenta en lo local, sino por la exigencia de dar un millón 400 mil votos a su candidato presidencial, Ricardo Anaya.Pero, además de eso, tiene el compromiso de convencer al electorado que no es un gobernante más de la inercia panista, que en realidad tiene una propuesta para continuar lo que se ha hecho bien, corregir lo que se ha hecho regular o mal, e innovar en lo que nunca se ha hecho. Si no pues pa´ qué le entró.Los tres debates a los que ya confirmó su asistencia también son una buena prueba para el panista. Tal vez eso en nada merme su posibilidad de victoria pero sí lo pondrán por primera vez bajo presión de contrastar las ideas con el resto de los candidatos y contestar la artillería que se espera de la oposición.El IEEG convoca para los debates el 17 de mayo y el 10 de junio. El Consejo Coordinador Empresarial de León en coordinación con Coparmex y la Universidad de Guanajuato campus León el 28 de mayo. En los dos primeros falta definir el formato, pero al menos en la invitación empresarial aseguran que será novedoso, con la participación en el foro de especialistas y de universitarios, y por redes sociales.Mientras la sangre corre a diario en Guanajuato las autoridades todas sólo atinan a repartirse las culpas.El impactante dato que revelamos esta semana en am ya no asustó a nadie. El estado de Guanajuato es primer lugar en víctimas de homicidios dolosos, con 741 personas, en el primer trimestre de este año, superando a Baja California, Guerrero y el Estado de México, que peleaban ese deshonroso sitio, según datos oficiales publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Y le agregó otro indicador de esos que le gustan a la autoridad estatal, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, resulta que el primer trimestre 2018 ya nos coloca en cuarto lugar con 9.27; sólo por debajo de Guerrero (15.78), Baja California (16.54), y Colima (20.93). La tasa nacional es de 5.25.El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, salió para acusar a Pemex de hacerse pato en el combate al huachicol, la raíz de los males. Su declaración coincidió con la visita de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, que en su cachucha de coordinador de las campañas al Senado estuvo en León y arremetió contra el gobernador Márquez a quien ahora culpa de la imparable violencia criminal.Mientras Márquez preparaba maletas de regreso de Alemania, donde compartió foro en la Feria de Hannover con el presidente Enrique Peña, el Gobierno del Estado respondía a medianoche con un largo comunicado que daba cuenta de los compromisos no cumplidos de Osorio Chong con Guanajuato.Ese será pues un cuento de nunca acabar. El Gobierno del Estado seguro que tiene pelos y señales de lo que la Federación no ha cumplido: que si los 300 elementos de refuerzo de la Policía Federal y del Cisen que prometió Osorio en su visita a León en agosto 2016; o la estrategia nacional para frenar la violencia en 50 ciudades del País, que incluía León, Irapuato y Celaya, que tampoco dio resultados.O el tono de la desidia lo pinta aquel mensaje del hidalguense el 3 de agosto de 2016 cuando vino a inaugurar un Centro de Prevención Social de la Violencia en la colonia San Pedro de los Hernández, en León, donde ofreció abrir un centro para atención de las adicciones y regresar a recorrer de noche con los vecinos para atender los problemas de inseguridad de una manera integral. Esa visita nunca se hizo.Pero la Federación sí puede destacar el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, luego del apoyo del Estado para construir el cuartel, instaló una brigada de la Policía Militar de 3,200 elementos.Pero el principal aludido por el pecado de omisión, que es Pemex, no le responde a nadie.El Gobierno del Estado y los Municipios también tienen una lista de tareas incumplidas contra el delito: Policías insuficientes en número, inteligencia, equipamiento, capacitación (unas más que otras claro); el programa Escudo y sus resultados; el nivel de impunidad en los órganos de procuración de justicia, etc.En la cancha del Congreso de la Unión nada pasa, ya terminan mañana su último periodo ordinario de sesiones y la prisión preventiva por portar armas y por robo de combustible nunca llegó, y nada dicen.Los Municipios alegan que su única facultad frente al delito es la prevención, y no pueden más, aunque esa sola palabra vaya que implica mucha chamba que ni se les ocurre hacer.Márquez, Álvar, Zamarripa, juran que hacen todo lo que pueden y la Federación y la Ley no les dan armas para mejores resultados; en el Gobierno Federal la estrategia es que el sexenio ya termine; y los que están en una campaña, como Osorio, se defienden.Lo que no escuchamos todavía es ¿cómo diantres le van a hacer para frenar el baño de sangre? ¿cómo?A las autoridades en funciones se les acabaron las ideas, y los candidatos todavía no las encuentran.