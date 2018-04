Tropiezos de nuestra democracia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los habitantes de esta tierra hemos padecido, desde siempre, los abusos y, en forma sobresaliente, los saqueos en el poder.Ilustremos un poco: cuando un virrey regresó a España, de México a Veracruz, llevó 90 mulas cargadas con los objetos que su mujer logró acumular. En tiempos de López Mateos, fue traida enorme cantidad de maíz amarillo de los Estados Unidos.Carlos Hank González, comprador de la Ceimsa, luego Conasupo, logró un crédito para adquirir, para él, 90 tractocamiones y transportar el producto, que por cierto la gente lo rechazaba.Al respecto contó quien fuera Secretario Particular de ese mismo presidente, Humberto Romero Pérez, que en La Piedad, en donde él tenía un criadero enorme de cerdos, no hubo bodegas para tanta costalera que fue apilada en las aceras, con vigilancia permanente.Recordemos cuando Echeverría decretó el litro de leche a tres pesos siendo que a los productores les salía a cinco. Luego el aumento del azúcar y demás abusos desde el Palacio.Con López Portillo la defensa del peso como un perro y la gobiernización de la Banca de lo que únicamente él, Tello y el “orgullo de su nepotismo”, o sea, su hijo sabían. En un viaje de mi mujer por Mónaco, les comentó el guía apuntando a un palacete: “Ahí está el dinero de los mexicanos. Ese caserón es de un señor Salinas”.Sería interminable describir esa rapiña y, debemos decirlo con la máxima claridad, que no únicamente los priístas han saqueado las árcas públicas. Recordemos a Imaz, ex esposo de la que por Morena va tras el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y Bejarano con sus socios? Andan en la danza con Morena, ya que AMLO perdona a los que llegan a su morral.El año pasado, a finales, en la Cámara de Diputados les dieron 100 mil pesos para repartir, en obras buenas, se entiende. De los 500 legisladores únicamente dos informaron en qué utilizaron esos pesos. ¿Los demás? ¡Buen provecho!Y los “moches” que se hicieron famosos pero resultaron como la Llorona, que todos hablan de ella, pero nadie la ha visto.Ese fue dinero manejado absurdamente, ya que los legisladores lo bajaban para los municipios y se dijo, no me lo crean, que por el servicio recibían tajada.Los albiazules que se dieron a la tarea de clarificar ese hecho no encontraron la aguja en el pajar. ¡Ya mero!Hoy repetiría Emilio Portes Gil que cada sexenio salen comaladas de nuevos ricos. ¿Será mentira?Hartos estamos los mexicanos de tanta rapiña y a ello le agregamos la turbiedad del juego político actual, en el que nos bombardean con mensajes en la precampaña, con una ley absurda y nos repiten la terrible dosis ya en campaña, con el absurdo de las reelecciones y los debates que no aclaran nada.Dos van ya. El primero en la Ciudad de México, con candidatos y candidatas que, la mayoría han estado en el poder y lo que debieran dar es una disculpa al no haberlo ejercido dignamente, o sea, con eficiencia.El otro debate, a nivel nacional, fue de cinco aspirantes, tres por los partidos aliancistas y dos independientes. De estos últimos hay que precisar que son un absurdo pero dentro de la estrategia oficial. Margarita, a quien lo único que le salió bien fue la sonrisita ensayada; y el Bronco, que como golpeador, estuvo en su papel.Es una pena que le hayan matado a un hijo, pero lo de cortarles las manos a los ladrones oficiales se entiende obligaría a Hermes, el herrero del Olimpo, a trabajar de día y de noche para hacer tantísimos garfios que los mancos políticos demandarían.Los otros tres candidatos para nada nos ilustraron con parte de su programa, fueron repetitivos de frases; sobre todo Andrés Manuel, quien piensa que el Papa Francisco es estratega para la seguridad.Hay que anotar que Morena, o sea el Peje, presumió las encuestas que lo hacen favorito, ya se cree en Palacio Nacional y se sueña vendiendo el avión presidencial. Dice que se lo ofreció a Trump.Por cierto, a los dos días del debate Andrés Manuel, en una asamblea, pidió que a mano alzada los asistentes decidieran si vende esa nave o no. Es claro que el populacho levantó no una, sino las dos de aplaudir.Eso fue, es claro, una muestra o probadita del mecanismo que impondría El Peje, de llegar al poder presidencial, para tirar reformas, modificar el aeropuerto y hasta soliviantar aún más a la disidencia magisteral.La táctica de seguir manipulando a los salidos de otros grupos y que tienen hambre del poder le ha dado resultados, igual que tirarles promesas a los pobres. Como dijera Juan Rulfo: “La miseria repartida entre más, toca de a menos”. Entiéndase al autor de Pedro Páramo.Lo importante en este tránsito electoral es que hay una gran parte de la ciudadanía pensante que actuará con cuatro puntos cardinales: Escuchar; Entender; Juzgar; Decidir.A ello agreguemos los Organismos No Gubernamentales (ONGs) dispuestos a no permitir que en México se anule la democracia.