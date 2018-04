"Un caso emblemático, es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del cual ha dicho que se cancelará; que creará un comité de expertos para evaluar si continúa su construcción; que siempre sí lo cancelará; y que es viable si no se usa dinero público".



"¿Le creemos a López Obrador que hará una contrareforma educativa, o a sus voceros que matizan al decir que sí se hará, pero que los niños y niñas no se verán afectados? ¿Qué debemos creer cuando Andrés Manuel es incapaz de explicar lo que implica su propuesta de amnistía a los criminales y corruptos?"



"Así es que de López Obrador y de Morena, lo único cierto es la contradicción y la duda, y el futuro de México no puede dejarse a la suerte, o al humor mañanero de un populista".

"¿A quién le creemos? ¿Al Andrés de hace un mes, o al de hoy?", dijo la politóloga Laura Rojas en el espacio 'Ágora', al respecto de la campaña y propuestas de Andrés Manuel López Obrador, quien, asegura, se ha envuelto en contradicciones entre lo que él mismo ha dicho y escrito durante sus casi dos décadas en campaña y lo que dicen sus allegados y voceros.Asegura queSegún Laura Rojas, la duda está en si creer al Andrés que dice que echará abajo la Reforma Energética, o a Alfonso Romo que dice que la Reforma es benédica para México.Asegura que entre los propios integrantes de su equipo hay contradicciones, haciendo énfasis en un video en el que Paco Ignacio Taibo II promueve la expropiación de empresas privadas diciéndo:“Un día después de ganar, o un día después de tomar el poder yo me imaginaba a Andrés Manuel en Los Pinos, ¿no?, y entonces recibe una comisión de altos hombres de la finanza mexicana, ahí está Slim, y ahí está la dueña de las cervecerías Modelo y… para decirle: ‘Cuidado Andrés porque si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica’.Marcelo Ebrard lo contradijo después: “Respecto a lo dicho por Paco Ignacio Taibo II, afirmo que AMLO cree firmemente en la libertad de expresión. Lo ha dicho en varios foros: la propiedad será respetada y el sector privado tendrá respaldo del nuevo gobierno. Nadie será expropiado, Paco, y menos por sus ideas”.Para Rojas, lo anterior hace pensar inevitablemente en el régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro,Recordó que en 1998 Chávez aseguró que entregaría el poder a los cinco años y que no nacionalizaría ni ninguna empresa ni a los medios de comunicación, promesas que no cumplió, pues vulneró el orden constitucional y "sumió a su pueblo en la pobreza".Con información de Excelsior