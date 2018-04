Tiene 23 años y vive en el cuerpo de un bebé

“Manpreet se ríe como un niño pequeño y rara vez se pone triste. Sólo cuando los perros o cualquier otro animal hacen un sonido, se aterroriza y llora. Es un niño encantador y hace señas a los invitados con las manos para que se sienten e intenta hacerse amigo de ellos”.

Manpreet Singh tiene 23 años de edad pero se ve como de uno.En India, su país, lo apodan 'el hombre tamaño de una pinta', pues mide casi lo que un tarro de cerveza.El caso ha llamado la atención a nivel internacional por obvias razones;Aún no podía caminar ni hablar cuando dejó de desarrollarse, por lo que toda su vida ha necesitado que sus tíos lo lleven a todas partes.Los médicos dicen que podría padecer el, que impide al cuerpo el uso de la hormona del crecimiento, pero un diagnóstico le cuesta 5 mil ibras esterlinas (aproximadamente unos 128 mil pesos mexicanos)., pero muy lejos de ahí, en India, los lugareños consideran al joven 'la encarnación de un dios', como informa Noticieros Televisa.Sus padres enviaron a Singh con sus tíos, pues no podían cuidarlo adecuadamente; el joven sólo es capaz de decir algunas palabras y se comunica a través de gestos. Grita, ríe, llora, pero no puede platicar.Así es como lo ve su tío, Karanvir Singh, de 45 años.La familia ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para que personas de todo el mundo contribuyan a pagar el tratamiento que cuesta, para empezar, 500 mil rupias.