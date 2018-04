Altera obras el ruido excesivo en torno a seguridad: alcalde

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El excesivo ruido que se que se realiza en torno al tema de la seguridad altera el trabajo que realiza la administración municipal, afirmóEl presidente municipal fue cuestionado respecto a lo dicho por la, este domingo, quien defendió la administración, pero dijo que hizo falta difusión de los logros.Ante ello, el alcalde afirmó que el ruido altera la difusión, pero no quiso especificar de dónde sale dicho ruido.“Las obras hablan por sí mismas, hoy no te podría dar cifras porque estamos en un momento en que no se manejan las cifras”, comentó.“En materia de difusión, hemos difundido, sin embargo, ha habido un ruido excesivo al rededor del trabajo que se realiza, específicamente en el tema de seguridad. Digamos que el ruido que hay de este tema, hay una situación que altera lo que se venía diciendo”.Por otro lado, el Ayuntamiento acordará la licencia de dos regidoras que participan ya en campañas.Se trata de la, quien esa la presidencia municipal, yPor la priista tomó protesta, Estefanía García Navarro, quien es estudiante de derecho, mientras que por la panista ingresó María Pulchería Solís Ojeda, quien a su vez pidió licencia, pues se desempeñaba como representante en materia civil del gobierno del estado.