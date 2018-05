Bikini de Celia Lora deja boquiabiertos a sus seguidores

Este día ha sido el más emocionante de mi vida sin dudas, me temblaban las piernas me sentía mareada no hay alguien en el mundo mas cabron para mi. #happybirthday #alpacino. You fuck with me you fuck with the best. The world is yours #la #losangeles #california #pasadena

A post shared by Celia Lora (@celi_lora) on Apr 25, 2018 at 12:02pm PDT