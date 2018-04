Se reconcilian Katy Perry y Orlando Bloom ante del papa Francisco

"Me estoy elevando emocionalmente. Quiero prepararme para tener una familia propia en un futuro cercano. Quiero someterme a una cirugía del alma antes de tener una familia propia para no transferir ninguno de mis sentimientos negativos".

Está confirmado: Katy Perry y Orlando Bloom vuelven a ser pareja. Los rumores lo apuntaban desde hace meses pero este fin de semana ha quedado patente. Ha sido durante la visita que ambos han hecho a Roma.El motivo de su viaje a Roma fue asistir a la conferencia United to Cure, un foro sobre medicina regenerativa organizado por el Pontificio Consejo para la Cultura en el Vaticano y en el que participó Katy Perry. La artista habló sobre la meditación y los beneficios que esta le ha aportado a su vida.La cantante, que siempre se ha considerado una persona muy espiritual,Además, Katy Perry se mostró encantada de tener esta oportunidad como dejó patente en sus redes sociales., para aparecer de nuevo junto haciendo turismo por Praga, dos meses más tarde. En marzo, la pareja pasó un tiempo en Tokio, donde Perry le dedicó una canción a Bloom, mientras actuaba en uno de los espectáculos de su gira mundial Witness., dijo Perry al presentar su tema For me you see.En los últimos tiempos, Perry ha expresado su intención de centrarse en proyectos familiares.