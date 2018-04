"No tengo dudas de que el rival va a venir sin complejos y a hacer un gran partido", dijo Zidane sobre el Bayern. "Sabemos que jugamos la vuelta y que lo que hicimos en la ida fue muy bueno, pero ahora tenemos que demostrar que queremos pasar".





"Pienso que ellos se vieron en problemas ante cada pase cruzado y cada balón largo, así que sabemos qué tenemos que hacer", declaró el delantero del Bayern Sandro Wagner.

El Madrid podría no llegar tan mermado como se esperaba al juego de vuelta ante el Bayern.El lateral derecho Dani Carvajal sigue siendo descartado para el encuentro del martes por un problema muscular, pero al parecer Francisco "Isco" Alarcón se ha recuperado de una lesión de hombro que todo mundo esperaba que le impidiera participar en el choque en el Estadio Santiago Bernabéu.tuvo que ser sustituido al medio tiempo del partido de ida en Alemania por una torcedura de hombro izquierdo. El centrocampista entrenó el domingo con el equipo por primera vez desde la lesión.Otros elemento con que podría contar el técnico francés para el martes es el defensor Nacho Fernández, que tiene ya tiempo fuera de las canchas por una lesión muscular pero que el domingo participó en los entrenamientos del club español.. Casemiro fue el único otro jugador que arrancó de inicio en el juego de ida frente a Bayern y también el sábado.El Bayern se toma muy a pecho el número de oportunidades que generó en el juego de ida y la derrota en tiempo extra ante los pupilos de Zidane en los cuartos de final de la temporada pasada _después de llegar a Madrid para el partido de vuelta con una ventaja de 2-1.Thomas Mueller, que al igual que Franck Ribery, el colombiano James Rodríguez y Robert Lewandowski no participó en el triunfo del Bayern por 4-1 sobre el Eintracht Frankfurt el sábado, dijo que el club alemán viaja confiado a Madrid., Jerome Boateng y Javi Martínez se perdieron en duelo ante Frankfurt por lesiones. De acuerdo con los reportes, Robben sigue lastimado y no hará el viaje, pero el Bayern espera que el austriaco David Alaba esté de vuelta tras una lesión de espalda.Bayern, que se mide a Frankfurt de nuevo en la final de la Copa Alemana el 19 de mayo, necesita vencer a Madrid para mantener vivas sus esperanzas de una triple corona luego de asegurar el título de la Bundesliga con cinco jornadas restantes en la liga alemana.