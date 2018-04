"Yo creo. Ese es mi eslogan y eso es lo que busco transmitir a mis jugadores", dijo Di Francesco.



"Nosotros ya mostramos que somos capaces de regresar y debemos creer que podemos hacerlo de nuevo", declaró el técnico del club italiano, Eusebio Di Francesco., por lo que, a fin conseguir su pase a la final del mes próximo en Kiev.Sin embargo, la Roma deberá hallar la forma de frenar a su ex delantero,, autor de los primeros dos goles en el partido de ida.La policía estatal italiana señaló que prestará "atención especial" a la llegada y actividades de los cerca de 5.000 seguidores del equipo inglés en la capital de Italia.En la otra semifinal, el Real Madrid tratará de proteger una ventaja de 2-1 ante el Bayern Munich el martes con miras a un tercer título de la Champions consecutivo., y el timonel Juergen Klopp ha dicho que el atacante senegalés Sadio Mané estará listo después de una leve lesión de muslo.Mané, ausente en el empate sin goles ante Stoke en el compromiso de la Liga Premier el sábado, se unirá de nuevo con el egipcio Salah y el brasileño Roberto Firmino _conformando el tridente que anotó todos los goles del Liverpool en el partido de ida. Los tres suman 28 goles en total en la presente temporada de la Champions, más que cualquier otro equipo en la competencia.Sin embargo,, con el inglés Alex Oxlade-Chamberlain fuera por el resto de la temporada después de sufrir un serio problema de rodilla en el duelo de ida que lo juntó con los también mediocampistas Adam Lallana y Emre Can en la lista de lesionados. Los ingleses Jordan Henderson y James Milner y el holandés Georginio Wijnaldum son los únicos otros elementos probados con que Klopp cuenta para el centro.ha demostrado ser un maestro del contrataque en la Premier y en la Champions esta temporada, algo que la Roma debería tener en cuenta si pretende lanzarse a la ofensiva. No obstante, cabe recordar que los Reds desperdiciaron una ventaja de tres goles frente al Sevilla en un empate de 3-3 en la fase de grupos.