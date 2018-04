'Ruido electoral no frenará proyectos'

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, dice que pese al ruido de la revisión de los contratos de la reforma energética o la amenaza de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hay buena expectativa por parte de inversionistas y confianza en el desarrollo del país en los próximos años.



“Como toda elección tiene incertidumbre y crea este tipo de expectativas pero la actividad económica no se ha detenido. Tenemos en la tubería grandes proyectos que sentimos de inversionistas que están confiados y entusiasmados de invertir en México”, comenta el directivo.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el empresario afirma que hasta el momento no se ha reflejado la incertidumbre en la actividad económica, lo cual se muestra en los buenos reportes del primer trimestre del año tanto de bancos como de empresas públicas a la Bolsa Mexicana de Valores. “Hoy no es algo que se esté reflejando no sólo en nuestro reporte sino en el de las distintas empresas que han dado sus resultados al primer trimestre”, detalla. Asegura que es muy pronto para evaluar las propuestas de los aspirantes a un mes de iniciadas las campañas, principalmente en el caso del candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.



“Hay que analizar todas las propuestas, las campañas, aunque sentimos que llevan mucho tiempo, apenas cumplirán un mes de haber iniciado. lo importante es que todos estemos abiertos a escuchar las propuestas de todos los candidatos, en su totalidad, no las que hagan en sus primeros días de campaña y con base en ello decidir el sentido el voto”, comenta.



Grupo Financiero Banorte tiene participación en la construcción del NAIM a través de la inversión realizada por Afore XXI Banorte; hasta el momento, a pesar del ruido que ha generado este tipo de inversión se ha garantizado la protección de los recursos de los trabajadores en la obra y se apuesta por el desarrollo de otros proyectos importantes de infraestructura.



“En el banco tenemos visión de varios proyectos en análisis y eso nos da sentido de tranquilidad. Vemos que las necesidades de infraestructura en México siguen siendo altas y por eso nos entusiasma la fusión con Interacciones. Es un grupo financiero especializado en proyectos de infraestructura que junto con el músculo que tenemos en Banorte podemos contribuir en el desarrollo”, dice Hank González.



El empresario puntualiza que a la par del interés por avances en infraestructura, hay capital a la espera de participar en más proyectos derivados de la reforma energética. “El sector energético con la reforma ha generado altas expectativas de inversión y hoy tenemos inversionistas nacionales y extranjeros con mucho interés en el sector”, añade.



Expectativas positivas

Hacia los próximos meses, Hank destaca que existen altas posibilidades de que se concrete la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), lo cual cerrará un capítulo de incertidumbre para la economía y espera que la demanda de crédito siga estable para el sector financiero.



“Vemos un buen desempeño en la economía. La demanda de crédito sigue siendo muy importante. Uno de los retos más grandes como país es el Tratado de Libre Comercio que hoy se vislumbra que pueda tener una buena negociación en los próximos días y eso le dará certeza al futuro del comercio en el país así que estimamos que el crecimiento del país será de 2.5% con lo que se espera un segundo trimestre bueno para México y bueno para Banorte”, afirma.



El segundo más grande

Hank González destacó que aún sin la fusión con Interacciones, la cual se espera sea aprobada hacia finales de junio, Banorte se consolidó al cierre de 2017 como el segundo grupo financiero más grande del país.



“Incluso sin la fusión con Interacciones somos el segundo grupo financiero del país. Pero nuestra aspiración no es ser el primero sino el mejor para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas. En eso estamos trabajando y es precisamente ese enfoque y esfuerzo que nos lleva a reportar el crecimiento en utilidades y cartera y ya estar consolidados como el segundo grupo financiero por activos en México”, menciona.



Al cierre del primer trimestre del año, Grupo Financiero Banorte reportó una utilidad neta por 6 mil 768 millones de pesos, 22% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del año previo, impulsado principalmente por un buen desempeño en consumo.



“Hemos tenido un crecimiento muy importante en crédito automotriz en donde pudimos apoyar a más de 17 mil familias a adquirir un auto nuevo. Estamos consolidados en la industria como líderes y ayudamos casi 5 mil familias a adquirir una nueva vivienda”, agrega.



