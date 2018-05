Alistan caminata pro ambiental

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para pedir mejores condiciones de vida para los peatones y ciclistas, así como concientizar a la población sobre el daño que ocasiona el uso excesivo de vehículos, la asociación Planeta 4 realizará una caminata pacífica el próximo 13 de mayo.Leticia Ochoa, miembro de la asociación, invitó a ciudadanos conscientes de la problemática a participar en esta manifestación donde se integrarán ciclistas, peatones y personas en patines o patinetas.“Es el domingo 13 de mayo a las 8 de la mañana para pedir justicia ambiental, será de la entrada del Parque Irekua a la Plaza de los Fundadores, pueden ir ciclistas, pueden ir con patines, con sus perros, solo pedimos no violencia, ni basura”, puntualizó.Además, calificó como poco inteligente que en los trabajos realizados en las vialidades del municipio no se dignifique al peatón ni al ciclista.“No es posible que se discrimine a los peatones en todos los proyectos, la gente que anda en bicicleta o a pie se le debe dignificar porque no está contaminando, no tomarlos en cuenta en los proyectos es poco inteligente”, dijo.Aseguró que el proyecto no solo consiste en ir a gritar “queremos un aire limpio”, sino que además se darán a la tarea de visitar todos los salones de las escuelas del municipio para explicar a los alumnos el problema.Destacó que la campaña se sustenta en cuatro principales objetivos con los que se busca alcanzar la justicia ambiental.“El primero es concientización de los jóvenes, el segundo es el impacto en la comunidad para que la gente comience a pensar que está el aire contaminado, pero se tiene que hacer algo, el tercero presión a las autoridades y cuatro hacer justicia social a los que andan a pie”, manifestó.Por último, dijo que de pedir algo a quienes aspiran a un cargo público en las próximas elecciones, sería la creación de un bien estructurado reglamento ecológico que aprueben los grupos ecologistas del municipio.