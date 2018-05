Asegura encabezar encuestas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Solo si el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) convocara a la realización de un debate entre los candidatos a la alcaldía de Irapuato el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez consideraría participar, sin embargo, en caso de ser convocado por instituciones privadas descartaría hacerlo, ya que asegura tiene gran ventaja sobre sus oponentes de acuerdo a las encuestas.“Yo no lo propondría, a final de cuentas vamos ver si el IEEG lo hace, a mi me parece que una institución privada o asociación no está preparada para organizar un debate, yo iría a debates institucionales y depende de las circunstancias porque llevo 20 puntos a favor”, señaló.Con 36 puntos registrados en la última encuesta, aseguró el candidato, es que arrancó su campaña en busca nuevamente de la alcaldía, además señaló que su rival más fuerte no es Yulma Rocha del PRI, con 12 puntos, sino la candidata de Morena, Irma Leticia González Sánchez con 14 puntos.“Es de lógica política que quien va arriba es a quién menos le debería de interesar el debate, les interesa a los que van abajo para ver si ganan algunos puntos”, aseguró.El candidato se dijo más interesado en acudir a visitar comunidades y conocer sus problemáticas para buscar soluciones que de asistir a un debate pues, aseguró, ya todos conocen su trabajo.“Más que ir a debatir quisiera ir a proponer al ciudadano, no tengo necesidad de debates porque todo mundo conoce mis propuestas y mi trabajo pero ya veremos si el IEEG lo organiza”, manifestó.Sobre los pactos de civilidad que buscan evitar que haya guerra sucia entre los candidatos, Ortiz Gutiérrez opinó que estos, de acuerdo a su experiencia en campañas políticas, nunca se cumplen y “son pura pose”.“Los pactos de civilidad yo siempre he dicho que los firmo pero siempre y cuando se cumplan, llevo 5 campañas, he firmado cuatro pactos y ninguno se ha cumplido, a veces quiere uno mostrar la buena fe y hacer bien las cosas pero para ciertos grupos son meramente para pose”, señaló.Por otro lado, explicó que su partido decidirá cuando se darán a conocer los nombres de quienes pertenecen al grupo ligado al PRI que durante su administración presuntamente se dedicaron a infundir el miedo entre los irapuatenses a través de las redes sociales y con noticias falsas, asegurando ya cuentan con las pruebas.