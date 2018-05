Es ejemplo para jóvenes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Andrea Guadalupe Guerrero Rodríguez es una joven emprendedora que desde muy chica ha soñado por sus ideales y siempre ha apoyado a jóvenes que quieren triunfar en la vida, se desempeña como presidenta del comité local de la Asociación AIESEC en Irapuato.A sus 20 años de edad es una chica con muchas cualidades y una de ellas es apoyar a quienes más lo necesitan.Actualmente cursa la licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (Itesi), y para ella lograr sus objetivos la ha llevado a colocarse como una joven de emprendimiento dentro de la sociedad y la juventud.La Asociación AIESEC es la Organización más grande jóvenes y para jóvenes alrededor del mundo que integran chicos de 18 a 29 años que están presentes en más de 120 países alrededor del mundo que buscan la paz y el pleno desarrollo del potencial humano, mismo que realizan a través de intercambios.“Hace 70 años después de la Guerra Mundial unos chicos franceses se pusieron a pensar cómo vamos hacerle para que este tipo de tragedias se puedan prevenir y que este tipo de cosas no le ocurran al mundo y poder lograr La Paz y dijeron… Yo entiendo lo que le duele al otro país y lo que le duele al otro continente y cómo voy estar en guerra y la respuesta que obtuvieron fue un intercambio social. Ahora todos los que pertenecemos a Aiesec también estamos trabajando en este sueño”, refirió Andrea Guadalupe.En Irapuato Aiesec se formó desde el 2015 y desde entonces la juventud ha trabajado arduamente por La Paz.Andrea Guerrero comentó “El año pasado se realizaron alrededor de 100 intercambios y este año buscamos duplicar la cifra y todo esto se logrará a través de los apoyos, ya que somos una asociación no gubernamental sin fines de lucros, solo recibimos apoyos para continuar con nuestras operaciones”, refirió.Andrea añadió que ser una joven emprendedora es “como vivir como un sueño. Recuerdo que cuando salí de la preparatoria no me imaginaba solo estar en la escuela, yo quería algo más y fue entonces que se me fueron dando las oportunidades de vida, siempre he buscado poder ayudar en la parte social y cuando llegó esto a mi vida fue lo máximo y ahora me gusta hacer labor social con los jóvenes, ahora veo en el emprendimiento esa llave de poder emprender mi propio negocio o bien mi propia fundación y cómo hacer para no depender de nadie y yo hacerlos con la parte social que tanto me gusta”.La joven se dijo contenta de ver como el resto de los jóvenes desarrollan su potencial en el tema de Liderazgo ya que las personas se convierten en triunfadores, es decir, de ser una persona normal se dan cuenta de que tenían esos talentos y nos sabían cómo los podía poner a flote y en cuando llegan a AIESEC los chicos se convierten en una gente de cambio.“Me duele mucho la desigualdad que existe en las personas con capacidades diferentes, creo que la gente se debe concientizar de que en nosotros mismos debemos hacer que estas personas se sientan parte de la sociedad” señaló la Presidenta de AIESEC.El mayor sueño para Andrea es formar en un futuro su propia asociación civil que involucre temas de autismo y que se involucren más a las personas con estas discapacidades y que sean incluidas ante la sociedad.Por último, Andrea Guadalupe hizo una invitación a todos los jóvenes que quieran involucrarse en esta asociación y que deseen estar en donde se necesita.“Nosotros amamos Irapuato y México y lo que hacemos lo realizamos con mucha pasión y si alguien gusta sumarse a nuestras actividades con gusto lo puede realizar”, concluyó.