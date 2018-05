NosFaltanTres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Simplemente no existen palabras para poder calificar lo que sucedió con Javier Salomón, Marco Francisco Ávalos y Daniel Díaz. Tres estudiantes de cine en Guadalajara con tres vidas por delante y con sueños, muchos sueños por construir.Hace un mes desaparecieron cuando fueron a hacer unas prácticas y unas grabaciones. Esta semana se supo que fueron “levantados”, golpeados hasta la muerte y disueltos en bidones llenos de acido.La única explicación -si es que puede haberla- que nos da la Fiscalía de Jalisco, es que los jóvenes realizaban algunas prácticas escolares cerca de una finca vigilada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y que ese día supuestamente, un líder rival a dicho cártel pasaría por ahí. Sin saberlo Javier, Marco y Daniel estuvieron en una zona muy complicada y de mucho riesgo. Fueron levantados y lo demás es una muy lamentable historia.En días pasados la Procuraduría de Jalisco detuvo a dos implicados en el asesinato de los 3 jóvenes. Uno de ellos se llama Christian Omar Palma Gutiérrez, un rapero conocido como "QBA" y que cobró 3 mil pesos por disolver sus cuerpos en ácido.Este rapero para que lo situemos en un contexto, es ciertamente conocido en este mundo musical. Tiene un canal de YouTube donde sus videos tienen más de 20 millones de reproducciones y 122 mil suscriptores. Su cuenta de Facebook tiene 48 mil seguidores.Esta tragedia me conflictúa con dos temas principalmente. El primero tiene que ver con la rabia que como país nos genera que tres jóvenes hoy no puedan dormir en su casa ni construir sus sueños.Normalmente la respuesta de la autoridad ante un acto de violencia como éste y cuando no tiene ni idea de cómo garantizar nuestra tranquilidad – que desafortunadamente cada día es más a menudo- es re-victimizar. Culpan a la víctima y le achacan todo tipo de relaciones con el crimen organizado. En este caso no pueden culpar a unos chicos que estaban haciendo sus tareas. No hay vínculos con el crimen organizado ni nada que se le asemeje. Simplemente tuvieron la terrible suerte de verse en medio de disputadas entre cárteles. Pero ¿dónde está la autoridad que nos debe garantizar tranquilidad y desarrollo?, ¿dónde están los políticos que hoy piden los votos? Hoy lo más terrible es que en todo el país tenemos miedo, tenemos rabia, tenemos impotencia. Hoy tenemos que hacer y planear nuestra vida en base a la inseguridad, pues ésta condiciona nuestra forma de vestir; condiciona lo que debemos adquirir y usar. Hoy cada cosa que queremos hacer tenemos que pensar primero ¿que tanto nos expone?, ¿qué tanto vale la pena? Nada de eso es un estado natural. El miedo no es ni será jamás un estado al que debamos acostumbrarnos.El otro tema que me conflictúa seriamente es la pregunta ¿en que hemos fallado como sociedad? Para que un joven rapero con cierto éxito por ganarse 3 mil pesos esté dispuesto a disolver en acido a personas.No estoy tratando ni me interesa empatizar con el asesino, pero me pregunto por qué como Estado no somos capaces de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de explotar sus cualidades y si quieren desarrollarse en algún área que lo puedan hacer. Ganar 3 mil pesos por hacer esas cosas. ¿Qué no se podrán construir oportunidades a los jóvenes para que puedan ser lo que quieran en la vida? Entiendo que un sujeto así está totalmente dañado, pero seguro existen otros afuera que aún los podemos rescatar y que se mantengan por la línea de ser buenas personas, con actitudes resilientes.Hoy México está de luto pues no sólo faltan 3 más, sino que falta la paz y la tranquilidad a nuestra gente.La corrupción, la impunidad, los intereses personales por encima de los colectivos, son parte del ADN de nuestros gobernantes. Siguiendo esa misma ruta las cosas en materia de seguridad definitivamente no cambiarán.Es hora de construir espacios seguros, en lugar de combatir la inseguridad. Créanme que no es lo mismo.Por Javier, Marco y Daniel y un sin fin de acontecimientos violentos y tristes que suceden en nuestro país todos los días, ¡hoy dueles mucho México!Aquí vivimos y aquí está todo lo que tenemos. Hoy más que nunca vale la pena que nos esforcemos en construir la paz desde la trinchera que nos toque.