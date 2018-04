¡ARRANCAMOS!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya llegaron los 60 días de promesas para ganar la Alcaldía. Héctor López salió a la calle para decir que ahora “viene lo mejor”, que está pra escuchar y que tiene un plan viable.Clemente Villalpando se despojó del acarreo tricolor, evitó los ataques al Alcalde con licencia y candidato azul, y se centró en propuestas sobre Economía, Seguridad y Ciudad.El Verde Sergio Contreras trae proyecto pero además será el rudo contra Héctor, a quien acusó de tener la desvergüenza de salir a pedir el voto para el mismo “club de Toby”.La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León dará banderazo el 1 de junio en Lomas de Medina a la intervención social “Vámonos Recio”, cuyo eje rector es el teatro, pero a la par se trabajará en actividades de música, pintura, deporte, trabajo de integración familiar.En el proyecto está muy entusiasmada la presidenta de La Mesa, la maestra Rocío Naveja, quien trae como pilar al nombrado por la Unesco como Padre del Teatro Penitenciario en México, Jorge Torres, quien encabezará el esfuerzo para hacer que el arte transforme vidas.En “Vámonos Recio”, aclara, no se destinarán recursos del Fideicomiso de Seguridad, y se trabajará con aportaciones de ciudadanos y la colaboración de universidades y autoridades. Es un plan a seis meses en esa zona, hasta cerrar el año. Si todo sale como se espera el objetivo es que el siguiente año puede replicarse en otros de los polígonos de marginación.Ahora lo que falta ver es el respaldo de las autoridades municipales y estatales al proyecto. Ya tiene rato que la maestra está picando piedra en este polígono de Lomas de Medina con tareas de prevención de la mano de los colonos, que es la única forma de recuperar la seguridad. Es una zona de 150 mil habitantes donde no hay Preparatoria ni Secundaria.Se trata de actuar todos de manera decidida, coordinada y colaborativa, para que los resultados lleguen. Que aterrice pero en serio la cultura, el deporte, más educación y servicios de salud, programas sociales, alumbrado público, centros comunitarios, pavimentaciones, rescate de parques públicos, promoción del empleo, todo es todo.Con esa estrategia es que se presentó el programa “Impulso Social” hace dos años, y en León se presumió una inversión de mil 800 millones en el trienio para 90 zonas. Diego Sinhué y Héctor López ya están otra vez pidiendo el voto, es hora de rendir cuentas.El actor Jorge Correa, originario de Salvatierra, tiene un reconocimiento nacional e internacional. En la edición 2014 del Festival Internacional Cervantino montó Hamlet, de Shakespeare, en el Cefereso No.12 de Ocampo, y en el 2016 regresó con “Los Miserables”. “Si trabajamos podemos evitar que las cárceles se llenen”, comenta sobre el reto en León.Los principales candidatos a la Alcaldía de León no son improvisados, así que desde el primer minuto están obligados a plantear un proyecto serio de ciudad, más allá de que sobre la marcha de una campaña, que para eso es, lo deben enriquecer con la voz ciudadana.Héctor López (PAN) fue Gobernador interino y es hoy el Alcalde. Clemente Villalpando (PRI) fue ya funcionario federal como Delegado del Instituto Nacional de Migración. Sergio Contreras (PVEM) debutó como candidato a Alcalde en el 2006, pero ya se curtió como Diputado local, Regidor y dirigente estatal de su partido. Hay que exigirles un plan.También el “morenista” Ernesto Oviedo tiene larga carrera política en el PAN. Lupita Torres ya fue legisladora local del PRD y Daniel Malacara no es político pero sí un académico de formación sólida. A ninguno se le puede permitir las ocurrencias, a nadie.El documento “Propuestas Guanajuato 2018”, que presentó el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) que comanda José Arturo Sánchez Castellanos, con el respaldo de varias organizaciones sociales, son algunas acciones para abrir el debate.El planteamiento número uno de esa agenda es el programa “Cero Tolerancia”. Se atreven, principalmente Héctor López, a tomar medidas como modificar el horario de funcionamiento de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas hasta la 1 de la mañana y no otorgar permisos adicionales, y sancionar a bares con “barras libres”.Otros proyectos del documento es la conformación de una Policía Cívica Municipal; la reingeniería institucional de la Policía Municipal (que también pidieron hace tres años). La reducción 10% de la nómina inútil para destinarlo al incremento salarial de los policías. La creación de la figura de “Administrador de Ciudad”, para echarle la mano al Alcalde, etc.