Anaya alucina, dice AMLO sobre voto útil

El candidato presidencial deaseguró que la propuesta de su oponentede ejercerEn entrevista, al concluir su visita a esta localidad de Puebla, el político tabasqueño sostuvoIncluso, dijo, en los próximo días se sumarán a su campaña más ex militantes y liderazgos tanto del PAN como del PRI, cuyo resultado será un mayor crecimiento en las encuestas de cara a la elección del 1 de julio.El fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también criticó el anuncio de Anaya de sumar fuerzas con Enrique Peña Nieto, cuando al inicio de la campaña prometió encarcelamiento al Presidente de México.En referencia aaseguró que hace su mejor esfuerzo aunque en el manejo mediático se pretenda impulsar al candidato del PAN por encima del ex Secretario de Hacienda.afirmo que posee encuestas en las hay un empate técnico entre el segundo y tercer lugar de la contienda.Durante el mitin efectuado en la explanada del tianguis de, al candidato presidencial pidió a la gente "voto parejo" por los candidatos dey sus aliados,, ya que también requieren modificar la composición del Congreso de la Unión.Como ejemplo de la relevancia de no sufragar de manera diferenciada, explicó que sentiría incomodidad si como Presidente de México debiera tratar con la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso, en papel de Gobernadora.Por eso pidió a los asistentes que apoyen a todos los candidatos de Morena en las próximas elecciones.