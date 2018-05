Aseguran que sexenio de Peña Nieto es el de más desapariciones de niños, niñas y adolescentes

"Tiene que ver con la continuidad de la estrategia de seguridad, no podemos descontextualizar que el inicio de esta cantidad de víctimas viene cuando se inicia, con Calderón, la estrategia de atacar militarmente a los grupos criminales y éstos, lo único que han hecho es venirse fortaleciendo.



Hemos señalado que la estrategia de seguridad lo único que está haciendo es combatir el fuego con gasolina y esto ha generado un ambiente de inseguridad como el que vemos, por eso la Ley de Seguridad es tan preocupante", expresó Chamberlain.



"Por una parte tiene que ver con la estrategia de seguridad fallida que existe en el País, pero también por la cifra de impunidad que rebasa el 95 por ciento de los casos. Ese es un mensaje que se manda cuando no se sanciona a quien comete un delito, de permisibilidad. Hay un fracaso en las políticas de investigación y de búsqueda", agregó Delgadillo.



"La falta de metodología adecuada hace que no se pueda establecer con certeza de cuántos casos estamos hablando de desaparición forzada y desaparición por particulares, pero más grave aún, en este Registro se utiliza de manera indistinta 'persona desaparecida', 'persona ausente', 'persona no localizada'.



"Uno de los puntos específicos que se recomendó a todas las autoridades del País fue precisamente un análisis de contexto situacional para conocer cuáles son las causas específicas que generan este delito", apuntó Eslava.



"Mi hijo me dice: 'Yo quiero ver a mi papi solamente para abrazarlo'. Un día se despertó llorando y me dijo 'es que soñé con mi papi', yo por eso insisto en que tengo que encontrar a mi esposo", dice María Ángela.



"Yo al ver a ese grupo pensé ese es mi esposo y mi hijo mayor al verlo, su reacción fue: 'mami, mami, verdad que ese es mi papi', después tuve que llevar a mi hijo al psicólogo porque ya no quería vivir", dice María Ángela.



"Cómo puede uno celebrar el Día del Niño si mis hijos no tienen a su papá que es lo que ellos más quisieran. Ellos me dicen en la noche, 'mami quiero que venga mi papi'.



"Yo no voy a descansar de buscar a mi esposo hasta que las autoridades me den una respuesta de qué pasó con él", afirma María Ángela.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El sexenio del Presidenteregistra los más altos índices de desaparición dedenunciaron organizaciones de derechos humanos.De acuerdo con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, este sexenio ha sido el más violento en el número de desapariciones, ya que cerca delmientras que elEl periodo en el que ha desaparecido—subrayaron— coincide con el cambio de política de seguridad de los últimos años y es que,oficialmente se reportabancomo desaparecidos, cifra que representa el 18 por ciento de los casos registrados de desaparición en México.Mientras que,únicamente estánen el RNPED.Oficialmente,pero advirtieron que la información de personas desaparecidas en México está dispersa y descoordinada.En conferencia de prensa, Michael Chamberlain, titular del Centro Diocesano para los Derechos Humanosseñaló que este sexenio tiene los más altos índices de desaparición de niños, niñas y adolescentes, debido a la fallida política de seguridad que persisten en el País.Aunado a la fallida estrategia de seguridad, en este sexenio se han reportado los más altos índices de desaparición de menores por la creciente impunidad, enfatizódirectora de la Fundación para la Justicia y eldetalló que la Procuraría tiene abiertas 732 investigaciones, entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, y mil 107 denuncias en Fiscalías de los Estados, sobre personas desaparecidas pero no se especifica cuántas corresponden a menores.señaló que el RNPED carece de una metodología para la atención, investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas.Ante la realidad de la niñez y adolescencia en México, las organizaciones recordaron que en 2017 presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la cual fue retomada por el mismo Grupo en su informe anual de febrero de 2018, destacando que en el Estado mexicano existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición puedan gozar de sus derechos.Para atender los casos de desaparición de menores, las organizaciones recomendaron: respetar el interés superior del niño y la niña, fortalecer los mecanismos existentes de alerta temprana búsqueda urgente con la adopción de medidas especiales que tomen en cuenta la dimensión trasnacional del fenómeno de desaparición, la efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y fortalecer el papel fundamental de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.A los cuatro hijos dese les desapareció su papá,El 21 de marzo de 2011 lo vieron partir a Estados Unidos y ya nunca más se comunicó.Valentín, el mayor de sus hijosIsaías, quien conoce a su papá sólo por foto, insiste en que quiere abrazarlo y hasta sueña con él.recuerda que un mes después de la desaparición de su esposo, le pareció verlo en las noticias cuando, en la televisión, se anunció el rescate deMientras ella veía la noticia, el mayor de sus hijos también se entusiasmó con la idea de volver a ver a su papá.Su hija Ana Lidia, prefiere no hablar de su papá para no llorar y su hijo Ricardo sigue preguntándose qué pudo haber pasado con su padre, cuenta.De 2011 a la fecha, María Ángela ha recorrido reclusorios, ministerios públicos y hasta investigó si el cuerpo de su esposo estaba entre los cuerpos que rescataron en San Fernando, Tamaulipas, pero no hay noticias de Valentín.Lo que sí logró es ubicar a los familiares de otras personas que también viajaban con su esposo rumbo a Estados Unidos. En total, dice, se estima que eran 22 migrantes.En las investigaciones, señala, se presume que fueron secuestrados por miembros del crimen organizado quienes reconocieron al '' que los llevaba hacia Estados Unidos y le obligaron a entregar al grupo de migrantes guanajuatense, la mayoría jóvenes. No obstante, señala, no hay ninguna prueba que les permita asegurar esta hipótesis.Con una fotografía de su esposo colgada en el cuello, María Ángela asegura que sus hijos no tiene motivo para estar felices este 30 de abril.