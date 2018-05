¿Transmitirán por cable o no la serie Populismo en América Latina que habla de AMLO?

Pregunta @LeonardoCurzio a @lopezobrador_ si ha visto la serie sobre el populismo y su respuesta con buen humor es si, es más eficaz que el Tafil pic.twitter.com/NIGbxij4iE — Alberto Roman (@betomatrix69) April 30, 2018

Ojala puedan con la presión y podamos ver #PopulismoEnAmericaLatina



"La División" productora q está detrás de la serie "Populismo en América Latina" acusan a @lopezobrador_ de presionar para q no sea transmitida.

Luego de que presuntamente la seria Populismo en América Latina sería transmitida poal ser rechazada por servicios streaming y las televisoras , se aclara que no será difundida.El propiaofreció transmitir la serie si los productores revelan quién financió la producción.Ante la información de quetransmitiría la serie, la sección Hey de Milenio confirmó con ese canal que no emitirá esa serie.Desde hace días, en lacirculan camiones con publicidad de la serie, sin embargo, los propios productores aclararon que no han encontrado quién la transmita, y acusaron a Andrés Manuel de presionar para que siga sin ser difundida.