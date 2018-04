Enseñan en el Vaticano a exorcizar ¡con tu smartphone!

Andrés Cárdenas estaba sentado en la parte posterior del auditorio, abrió su carpeta y tomó notas cuidadosamente. Estaba escuchando a un cardenal católico, condesde tu celular.El padre Cárdenas, un sacerdote colombiano, escribía con entusiasmo mientras el instructor de 89 años, Ernest Simoni, describía aEl cardenal Simoni, quien es albano,Después de anotarlo todo, el padre Cárdenas, de 36 años,Él es uno de los trescientos católicos romanos -la mayoría clérigos, pero también hombres y mujeres laicos dotados de cartas de autorización de sus obispos- que asistieron a la decimotercera edición del curso anual -que tiene una duración de una semana- llamado, cuyos organizadores esperan que reclute y capacite a ejércitos de exorcistas potenciales para enfrentar a las fuerzas demoniacas en expansión.Los participantes pagaron 372 dólares (la traducción simultánea tenía un costo extra de 309 dólares) para asistir a las sesiones, patrocinadas por grupos católicos conservadores e impartidas en laLos aspirantes a exorcistas culpan a internet y al ateísmo por lo que definen como un repunte en la maldad; sin embargo,y que el fin de los tiempos se acerca.El Papa confundió a los conservadores cuando un reportero italiano informó, de modo incorrecto según el Vaticano, que no creía en el infiernodijo en esos momentosDe hecho, el Papa muchas veces habla del diablo. En su Exhortación Apostólica mensual, “Regocíjate y sé feliz”, escribió que aunque en tiempos bíblicoslos creyentes no deben concluir que “todos los casos relatados en el Evangelio tenían que ver con desórdenes psicológicos y, por lo tanto, pensar que el diablo no existe o no está al acecho para obrar mal”.El padre Cárdenas no tiene dudas sobre la creencia del Papa en el diablo.Durante la conferencia principal del lunes, el cardenal respondió las preguntas de los compañeros sacerdotes del padre Cárdenas, como la de un eclesiástico francés queCuando le preguntaron si prefería el ritual antiguo oel cardenal Simoni dijo:



Otro sacerdote le preguntó cómo podía saber la diferencia entre el trastorno bipolar y las personalidades poseídas. “Es importante diferenciar entre enfermedades psicópatas, neurastenia y patologías”, dijo el cardenal. “Puedes reconocer a Satanás”.

“Abordaremos ese tema el martes por la tarde”, interrumpió eEn ese momento, el padre Cárdenas leyó cuidadosamente su programa azul, ilustrado con la Transfiguración de Rafael. El martes, podría escuchar una clase de exorcismo sobreEl miércoles, estaba programada la charlaseguida de la conferencia del viernes. No obstante, estaba especialmente interesado en la conferencia del miércoles sobreEl Vaticano ha tenido una relación incómoda con algunos de sus exorcistas africanos más famosos., cuando vivía en Italia, donde se le conocía como el. Más tarde se casó con una mujer coreana en una boda grupal precedida por el reverendo Sun Myung Moon y fue excomulgado porHace pocos años, en 2014, el Vaticano reconoció de manera formal a unaLa muerte del padre Gabriele Amorth en 2016, el exterminador de demonios más famoso de Italia, ocasionó un nuevo clamor nacional para obtener reclutas.Un documental sobre exorcismos, Libera Nos, ganó un premio en elen una escena le jala el fleco a una mujer que gruñe cuando él le ordena que ame a su prójimo.En la película podemos ver cómo en una conversación telefónica con una mujer poseída, el sacerdote implora: “



“Es una buena manera de aprender cómo no hacer un exorcismo”, dijo el profesor Ferrari.

En el seminario del lunes, el cardenal Simoni informó sobre los éxitos contundentes. Cuando un sacerdote le preguntó cómo sabía que un exorcismo había funcionado, le respondió:



“Al parecer, sus exorcismos son muy eficientes”, le dijo el profesor Ferrari, quien después se dirigió a la audiencia: “Nos reuniremos aquí después del receso”.

Los estudiantes se dirigieron a una mesa larga con bocadillos y refrescos mientras los reporteros(dijo que los había realizado unas “cien, mil veces”).El padre Cárdenas esperó en el pasillo, con su celular en la mano, conaunque no demoniacamente.Cuando regresaron al tema, el padre Cárdenas advirtió que la magia negra se puede transmitir a través de las pantallas (“las películas estadounidenses también son un problema”), quepueden hacer a una persona vulnerable a la homosexualidad y a los demonios que en casos graves causan tendencias suicidas o violentas, y que deben ser ahuyentados.A unos metros de distancia, el reverendo Joseph Poggemeyer, de Toledo, Ohio, dijo que los exorcistasDijo que cada diócesis debería tener un exorcista a la mano, pero que las reformas del Segundo Concilio Vaticano y su “confusión” han erosionado la pericia enLos organizadores les pidieron a los sacerdotes que regresaran al salón para tomar una clase sobre el papel del obispo en un exorcismo, después de la cual llegó la hora del almuerzo., Ferrari dijo que esperaba invitar al exorcista favorito del papa, un luterano, a la conferencia del año próximo.Con el estómago lleno, el padre Cárdenas y los demás regresaron al salón del sótano para asistir a la sesión de la tarde: “El exorcismo como ministerio de piedad y consuelo en medio del desconsuelo de la sociedad contemporánea”.Como consecuencia, el pontífice lo remplazó como líder de la arquidiócesis de Ferrara.Luego el arzobispo Negri les advirtió a los sacerdotes sobre las fuerzas oscuras ante las que se enfrentarían.



“El causante de este mal, esta entidad diabólica y maligna”, explicó “es más grande que cualquier hombre”.