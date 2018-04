Mataron a su niño a golpes por tirar un televisor

A su año y 10 meses de edad, sus padres lo golpearon fuertemente porque se le cayó el televisor y lo rompió.



"Sergio es mi primo, traten de no faltar al respeto. Mi sobrino era terrible, ya tenía cansada a toda la familia.. no se podía ir a visitarlos porque se portaba muy mal..igual creo que fue demasiado".



"Sergio trabajó mucho para comprar la tele... me acuerdo la cara de felicidad que tenía...igual ya dije que me pareció demasiado".

No soportó y murió en el hospital.Antonella Rivas, de 25 años, y Sergio Carmona, de 29, fueron imputados en Argentina por el delito de 'homicidio agravado' y podrían ser condenados a cadena perpetua, pues la autopsia hecha al niño reveló queComo relata Todo Noticias, el papá se atrevió a decir, aceptando que le pegó y que el niño tuvo vómitos toda la noche.Entre los mensajes de repudio que usuarios de redes sociales le escribieron a la pareja en sus muros, destacó uno, no de crítica, sino ¡de apoyo!. Era un primo de Carmona.El hombre, aunque usted no lo crea, siguió con la siguiente explicación: