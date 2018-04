Después de tres engaños

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las calles comenzaron a poblarse de estudiantes en aquella primavera de 1968. Todo había comenzado por una discusión de poder. Los estudiantes franceses de Nanterre querían fundir los dormitorios de mujeres y hombres. Querían cambiar y dar un paso de libertad. En marzo se dio la primera manifestación que después correría hasta el corazón de París en mayo.Medio siglo pasó desde que unos 9 millones de franceses hartos se fueron a huelga. El país no sufría una crisis económica de grandes magnitudes, ni siquiera de oportunidades. El 68 era un año de acumulación de agravios. La guerra de Vietnam no tenía sentido. La participación popular no tenía líderes ante la figura gigante de Charles De Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente. Era la época “malade”, un tiempo para salir a la calle y expresar esperanza en la filosofía marxista predominante en las élites intelectuales y en las universidades parisinas.Hoy nos reímos de una figura que enseñoreaban los estudiantes: Mao. Los comunistas franceses ni siquiera sabían de la tragedia de la Revolución Cultural en China, donde intelectuales y pensadores como ellos eran perseguidos, incluso por el sólo hecho de llevar anteojos. Medio siglo después Mao es la figura más relevante del mercado capitalista mundial en el yuan chino.Esas manifestaciones tuvieron eco en todo el mundo. A México llegaron con el pretexto de un conflicto entre la UNAM y el Politécnico. Igual resonaron cuando los estudiantes supieron que podían protestar y aumentar la presión al gobierno autoritario del PRI, de Gustavo Díaz Ordaz y su orden establecido.Charles De Gaulle interpretó la rebelión como un rechazo a su gobierno. Llamó a elecciones, que ganó su partido, pero al tiempo se enteró que su época había pasado cuando los franceses ya no lo quisieron.Una nueva generación emergía entre la derecha moderada de De Gaulle y la izquierda radical de los maoístas, trotskistas y leninistas que poblaban las universidades. Francia democrática resolvió la mayor huelga de su historia, la mayor disidencia desde la Comuna de París, con democracia.En México se resolvió el levantamiento con represión. Díaz Ordaz, presionado por los Juegos Olímpicos, no supo dialogar, no concibió una política de apertura. Usó al Ejército para contener la rebelión. Usó las balas y marcó el destino nacional después de años de prosperidad y paz sostenida.Cuando el País se divide frente a la próxima elección de julio, no atinamos a interpretar la decisión de las mayorías en su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Creemos en la razón como elemento de juicio superior para elegir al candidato más capaz, al más preparado.Pero hay “razones del corazón que la razón no comprende”, decía el pensador Blas Pascal.El corazón de los mexicanos está herido por tres fracasos, por tres engaños sucesivos. Primero fue el sexenio de Vicente Fox, cuando la mayoría de los mexicanos creyeron en él. Creyeron en un cambio de régimen donde se perseguiría la corrupción, el corporativismo y se combatiría a los monopolios y oligopolios en favor de los consumidores. Quienes votaron por Fox y por el PAN se quedaron colgados de la brocha. Ningún pez gordo en la cárcel, ninguna política para cambiar al régimen priísta. En cambio surge una burocracia desmedida, una colusión con los grandes capitales y la protección a sindicatos como el SNTE. Se pusieron del lado de la corrupción personificada en Elba Esther Gordillo por conveniencia. Era la primera estocada en contra de las mayorías. El primer engaño de tres. (Continuará)