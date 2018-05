R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos. Los mexicanos votan por emoción o por interés y no con la razón y las mexicanas, “pior”; aún recuerdo el grito de las féminas: “Enrique, bombón, te quiero en mi colchón…! ¡Y rájale!, votaron por EPN y hoy tenemos el gobierno más ratero y cínico de la historia, con decirte que nos quedamos sin petróleo, sin dinero, con políticos y gobernantes millonarios, dependientes de los gringos y con una bola de “protegidos” por la impunidad otorgada desde el gobierno federal, que traen “encaboronado” al pueblo, que ya no siente lo duro, sino lo tupido y al margen de filias y fobias, ve en AMLO una oportunidad de cambio, que comparto, no puede ser para peor.

S- Lo entiendo, perro, pero: ¿tú votarías por quién lleva de “socios” a Ebrard, Bejarano, Sheinbaum, Napito, Monreal y a Padierna, entre otros “próceres”?

R- Grrr, yo no dije que votaría por AMLO, dije que no nos podría ir peor que con los gobiernos que tenemos y hemos tenido, y que entiendo y respeto a quienes quieren un “cambio” a cualquier costo, porque la realidad que vivimos es insoportable. La campaña de medios para infundir miedo, la comparación con Venezuela y Chávez y los señalamientos de corrupción de los morenos, palidecen junto a las tranzas de Padrés, el cinismo de Fox y la estupidez de Felipe en los azules y los moreira´s, duarte´s, medina´s, Deschamps, EPN y Borges entre muchos de los “próceres” tricolores… Lo dije y lo sostengo, lo peor que nos puede suceder, no es convertirnos en Venezuela, sino seguir el rumbo que México lleva, un rumbo de muerte e inseguridad, de entreguismo, de dependencia política y económica, de ingobernabilidad en manos del crimen organizado, de instituciones corruptas al servicio de la camarilla gobernante, de gobernantes inútiles, cobardes, corruptos y estúpidos, de demagogos institucionales y de ciudadanos ignorantes, manipulables y apáticos… ¡Urge despertar!, el primer paso es razonando tu voto, por eso a quienes argumentan el “voto útil” los rechazo, porque nos piden que claudiquemos de nuestras convicciones en su beneficio, no el de México.

S- Pero estarás de acuerdo, mi Rufo; cómo expresó mi cuate Bucio, que tomando como caso al Peje, suponiendo que es real el 40% de simpatizantes que tiene, hay un 60% que no lo queremos de Presidente; por lo que de ganar, estaríamos siendo gobernados por una minoría.

R- Con ese argumento y dando por buenos los porcentajes de 30% para Anaya y 20% para Meade, con el voto útil, suponiendo a favor de Anaya (porque a favor de Meade es impensable: #NiUnVotoAlPRI), estaría ganando con el 50% quién solo tiene el 30% de preferencias, es decir, estaríamos peor si de gobernabilidad se trata. Pues del 50%, solo el 30% estaría apoyando su gobierno y el otro 20%, votó para detener el Peje, no por apoyar a Anaya… y eso no ayuda al gobierno a gobernar.

S- ¡Bien!, ya entendí, pero, ¿qué propones?

R- Una segunda vuelta, como en Francia. Si en la primera vuelta, ningún candidato obtiene el 50% + 1 de los votos, se van los dos punteros a una segunda vuelta y al ser dos, a fuerzas uno gana con más del 50% del voto libre y razonado de los electores, que en automático lo validan como gobernante.

S- Suena bien, ¿por qué no lo hemos hecho?...

R- En mi opinión por culpa del PRI, ante el escenario muy probable de una segunda vuelta; el PRI contra el PAN pierde y el PRI contra Morena pierde (El PRD, independientes (2018) y otros partidos, pobrecitos, solo son cascajo y lastre). Es decir, con segunda vuelta el PRI no tendría oportunidad, no hay manera con las raterías y desprestigio que tienen, que la mitad del electorado los elija, por eso apuestan a ganar con un poco más del 30% con trampas, amedrentando, amenazando y comprando el voto, apoyados por las instituciones garantes de nuestra democracia, el INE y el Tribunal Electoral, que en mi opinión sirven para un carajo, cosa de ver resultados en EdoMex y en Coahuila. De ahí mi propuesta de ignorar el concepto antidemocrático de “voto útil” y votar de forma razonada por quién consideremos la mejor opción, y si gana AMLO, pues que gane, de eso se trata la democracia y para el 2024 ¡Exijamos la segunda vuelta!… ¡Así de sencillo!

Escritor y soñador