Lanzan tráiler de "Ant-Man and the Wasp"

El tráiler de la primera película de Marvel que será estrenada después de "Avengers: Infinity war" ya está disponible. Se trata de la segunda parte de "Ant-Man" la cual se estrenará en agosto de este año y llevará por nombre "Ant-Man and the Wasp".



Sus protagonistas serán Paul Rudd y Evangeline Lilly, ambos nuevamente en los papeles que habían tenido en la primera parte de la saga estrenada en 2015. Sin embargo, se trata de la primera película de Marvel que en su título lleva el nombre de una heroína (Wasp).



Michael Douglas también regresará como el Dr. Hank Pym junto a su esposa perdida, Janet Van Dyne (madre del personaje de Lilly, Hope), que aparece en un papel interpretado por Michelle Pfeiffer. También protagonizarán la película de acción, dirigida por Peyton Reed, los actores Michael Peña, Laurence Fishburne y Walton Goggins, que se podrán ver mirando con confusión los acontecimientos mientras el héroe encarnado por Rudd causa estragos en las calles de la ciudad.



La "fiebre Marvel" (como la han catalogado algunos medios y fanáticos de la casa editorial) ha estado a toda marcha este año luego del lanzamiento de "Pantera Negra" y "Avengers: Infinity war", películas que superaron a "Star Wars: The Force Awakens" en su recaudación durante el fin de semana de estreno.

Real heroes. Not actual size. Watch the brand new trailer for Marvel Studios' "@AntMan and The Wasp," in theaters July 6! #AntManandtheWasp pic.twitter.com/4nGd0QSJAW