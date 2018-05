Alzan la voz ante atracos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como parte de la conmemoración del Día del Trabajo, en Salamanca el sector obrero también realizó n desfile que concluyó en el Jardín Principal.Más de un centenar de trabajadores sindicalizados de los sectores más importantes de la Región participaron en el desfile que inició en las inmediaciones de la colonia Nativitas.La marcha continuó por la calle Juárez, hasta llegar a las afueras de la Presidencia Municipal donde representantes de la Confederación de Trabajadores Mexicanos esperaron a los contingentes integrados por músicos, taxistas, miembros de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, así como personal del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Petramin y el equipo de porristas del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 62.Obreros señalaron a través de lonas la falta de seguridad que sufre el gremio trabajador que labora en las calles como gaseros y taxistas principalmente, al sufrir atracos mientras ofrecen sus servicios.Carlos Muñoz Mosqueda, líder de la CTM agradeció a quienes hicieron posible este acto que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores Salmantinos y la Región, sobre todo que las empresas automotrices que radican en la zona reconozcan el quehacer laboral y se otorgue una remuneración justa por lo que realizan.Asimismo, criticó fuertemente el tema de inseguridad, obra pública, y “el mal gobierno panista” que actualmente rige en el municipio.“Por eso quiero decirles que a este Gobierno no le interesa los trabajadores, no le interesa en que estemos en buenas condiciones, nuestra salud ellos quieren ganar las campañas. No nos está dando resultados Ustedes vinieron con nosotros caminando vieron como están las calles con baches que cada ocho días reparan y que están en condiciones verdaderamente deplorables.”, expresó Carlos Muñoz Mosqueda.Asimismocriticó al gobierno municipal actual por la inseguridad que se vive, la falta de empleo y la pésima obra pública aplicada en las calles del municipio de Salamanca.