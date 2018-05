Dejará proyecto a siguiente Gobierno

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un Circuito Verde en las principales vialidades del municipio que incluya reforestación de áreas verdes, paraderos de autobuses especiales, ciclovías y que mejore la movilidad, es el proyecto que dejará para la próxima administración pública el regidor del PRI, David Muñoz Torres.Refirió que este proyecto que se aplicaría en 17 kilómetros de vialidad, desde la Zona Centro, pasando por la colonia Ciudad Deportiva, el Parque Irekua, la Deportiva Sur y en algunas vialidades del Tercer Cinturón Vial, tendría costo máximo de 20 millones de pesos.Dicho Plan Maestro será entregado a los titulares de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y a la asociación Pro Irapuato para que puedan presentarlo a las autoridades municipales como una opción de desarrollo para la ciudad.“Ciudades como Guadalajara, Querétaro, tienen en sus avenidas un diseño diferente que no ha costado más, y es algo que he venido recalcando a lo largo de la administración, donde no tiene caso meter una avenida si no se ocultan los cables, si no se planean ciertos trazos, el objetivo es conectar”, dijo.Muñoz Torres indicó que debe definirse un carril especial para el transporte público, el cual estaría junto al camellón donde podría instalarse una ciclovía y colocar los paraderos de autobuses con un diseño nuevo con cilindros de policarbonato.Enfatizó que otro de los puntos importantes de este Plan Maestro es la iluminación de las vialidades, por lo que sería necesario homologar las luminarias a fin de que funcionen de la misma manera, lo que además daría mayor seguridad a la ciudad.El regidor priísta señaló que la reforestación debe darse en todos los espacios posibles, a fin de que se disminuya el impacto del calor en la ciudad, sumado a que sería necesario mejorar la señalética en todos los espacios, incluso con elementos de identificación de calles para personas con discapacidad.“Si conectamos todos estos grandes espacios en vez de dispersar la inversión en pequeños parquecitos abría un gran avance (...) el beneficio sería para el 60% de la población”, finalizó.