Pospone PRD visita a Valle del Sol

El Candidato a la alcaldía de Irapuato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfonso González Salinas, pospuso su visita a la colonia Valle del Sol argumentando cuestiones de logística.“El arranque de campaña la veo positiva en beneficio para la población, somos ocho alternativas y ojalá valoren quienes somos la mejor oportunidad, sobre todo para que haya una mejor modernidad y una ciudad a la que nunca se le ha ofrecido tranquilidad y desarrollo”, refirió el candidato.Alfonso González Salinas dijo que continuará realizando visitar por diferentes puntos de la ciudad, esto con la finalidad de conocer las peticiones y necesidades de los irapuatenses, quienes en su mayoría, aseguró, hablan mucho en cuestión al tema de la inseguridad.En cuanto a este tema, aseguró que se deben reestructurar algunas estrategias que no han dado resultado.Así como ofrecer una ciudad modernista y con seguridad para el ciudadano y de esta manera lograr que Irapuato tenga una visión futura con respecto al tema de vialidad.“El paralímpico es una área que debe ser proporcionada a la ciudadanía y desde luego para los jóvenes no solo de Irapuato, si no para todos los jóvenes de la región”, concluyó el candidato a presidente municipal por el PRD, Alfonso González.