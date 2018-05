Rechazan reformas con mitin

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Maestros de La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como miembros del sindicato de Telmex y representantes de organizaciones civiles desfilaron y realizaron un mitin para rechazar las reformas estructurales y a dirigentes de partidos políticos por “engañar a la clase trabajadora en la búsqueda de votos para obtener el poder”.La marcha comenzó en la calle Morelos, donde las agrupaciones sindicales independientes (no pertenecen a alguna central obrera), y los dirigentes de asociaciones civiles se reunieron frente a las oficinas de Teléfonos de México (Telmex) y en su recorrido mostraron las mantas en las que expresaron su rechazo a las reformas estructurales, educativa y laboral.Aunque también expresaron su malestar por la falta de seguridad que ha afectado a Salamanca “desde hace hace seis años”, los trabajadores llegaron al Jardín Principal y usaron el kiosco para que algunos de sus oradores hablaran.Lázaro, miembro de la CNTE expresó el rechazo de las organizaciones independientes hacia los medios de comunicación que promueven una imagen negativa de los sindicatos independientes, maestros de la coordinadora y agrupaciones civiles que se oponen a las reformas.Tanto el mitin como en el desfile se desarrollaron con tranquilidad.Los asistentes dijeron que no creen en los candidatos de algunos partidos políticos, ya que, dijeron, en las campañas engañan con promesas de mejoría para la clase trabajadora pero “cuando obtienen un cargo público, olvidan sus promesas y no hacen su trabajo”.