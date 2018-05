Se acerca Castro a trabajadores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante el recorrido que el Candidato Independiente a la alcaldía de Irapuato, Ricardo Castro Torres realizó a los trabajadores poco antes en el desfile del Día del Trabajo, locatarios del Estadio Sergio León Chávez y vecinos de la colonia Santa Julia y La Rodríguez, el candidato resaltó la importancia de este sector.“Los trabajadores son los que hacen funcionar nuestra ciudad, cada día se levantan a temprana hora para poder ganarse la vida de manera adecuada, reconozco la labor de cada uno de ellos, este desfile es un evento para los trabajadores y por los trabajadores, pudimos ver pancartas que decían “No más muertes”, “No más delincuencia” y “No más inseguridad” este es el sentir del ciudadano irapuatense”, refirió.En relación al arranque de su campaña Castro Torres comentó que se realizó en base a la participación de una ciudadanía real y aseguró que las personas se están sumando con voluntades.“A mí no me interesa engañar a la gente diciéndoles que les voy a regalar algo, eso no tiene nada que ver, nosotros necesitamos un cambio y este cambio tiene que venir desde los ciudadanos”, añadió.Asimismo, enfatizó que buscará el voto de los ciudadanos,“Recordemos una cosa, los partidos tienen voto ya de clientes, nosotros vamos por el voto ciudadano”.Además, aseguró que en 60 días posicionará su nombre y un logo que va a aparecer en la boleta.Refirió que tres de las cosas que ha posicionado y que la gente tiene que saberlo es que se está proyectando el 30% de las obras públicas para las comunidades, con una inversión de 300 millones cada año; con ello se estaría realizando una inversión histórica.También prometió un nuevo protocolo de DIF para atender a los menores que viven en la calle y que se encuentran vulnerables al consumo de drogas.Y por último aseguró que daría atención al Instituto Municipal de Discapacidad.