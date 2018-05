Se niega candidato panista a firmar propuesta de compromisos

“Piden que los candidatos firmemos a lo que nos vamos a comprometer, son 22 puntos, de estos detectamos la mitad que contienen incongruencias, incluso algunas de las propuestas o peticiones están fuera de la ley”, dijo.

Aunque participará en ela realizarse hoy en elcandidato a la Alcaldía por el PAN, aseguró queemitida por los organizadores, puesEl Foro está convocado por el Tecnológico de Monterrey y la Federación de Jóvenes de dicha institución, la Coparmex y la asociación Pro Irapuato, mismos que no han sido claros con la metodología y el formato del evento, pese a la insistencia de los panistas., compromiso y la opción de comprometerse o no, en temas comoDijo que en el punto de certificados policialessin embargo aseguró que es incongruente porque laaún no determina si la escolaridad mínima será la secundaria o la preparatoria. Otro de los puntos que mencionó fue la propuesta de quey que los funcionarios públicos no tenga voto, además de queAsimismo, el panista dijo que encontróentre otros temas. Indicó que acudirá al foro, pero sólo para mostrar sus propuestas a los estudiantes y jóvenes asistentes, sobre todo si la mecánica del evento no maneja criterios dentro de la ley.