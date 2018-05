Urge a crear centros de asistencia para jóvenes con discapacidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La creación de centros de asistencia para jóvenes que tienen discapacidad, es una necesidad sobre todo cuando los padres de estos chicos ya no pueden cuidar de ellos, señaló Lizbeth Villalvazo Millán, directora de Clima (Clínica Mexicana de Autismo) en Irapuato.Durante el foro “Innovación en Pro de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que se realizó este 30 de abril en Irapuato, la titular de la Clínica, señaló que es de vital importancia prever una solución a esta necesidad, para las familias con personas con discapacidad en todo Guanajuato.“Las asociaciones que atendemos discapacidad estamos muy preocupadas porque el niño con discapacidad de ahora, se convertirá en un adulto con discapacidad mañana, y entendemos que la situación en que viven muchas familias es complicada, muchas veces el papá se va, no hay suficientes recursos para atender a las personas, y cuando llegan a la etapa del adulto joven, el joven maduro, ya no saben qué hacer con ellos, muchos viven en situación de calle o de bajos recursos, no logran la autonomía y no llegan a ser independientes”, explicó.Villalvazo Millán agregó que no se cuentan con albergues para dar esta atención a los discapacitados y a sus familias, por lo que solicitó que se contemple la posibilidad de crear más instituciones de este tipo y también el fortalecimiento a las asociaciones civiles que trabajan en pro de las personas con discapacidad.“Queremos que sea más la ocupación que la preocupación, muchos de los programas que existen no dan una solución, creo yo que fortalecer a las asociaciones civiles que trabajamos en el tema de discapacidad nos permitiría poder brindar mayor atención a más beneficiados, en nuestro caso tenemos valoraciones, diagnósticos”, agregó.La directora de CLIMA en Irapuato, agregó que durante 2017, ofrecieron 811 servicios, número que se incrementa cada año, aparte de que empiezan a atender a personas de otros municipios, sin contar con espacios adecuados para dar estas atenciones a quienes lo necesitan.