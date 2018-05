Daniel Castillo, el leonés que 'vive' entre las nubes

“Cuando nos lleva a volar me encanta, me gusta la adrenalina pura”, dijo su mamá, la señora Sarita Servín quien junto con su esposo el señor Rufino lo han apoyado.



“Participé en la filmación de la mariposa Monarca, he viajado con Salma Hayek y Luis Miguel. Por ejemplo hacemos viajes como de taxi aéreo llevando gente desde Polanco a otras ciudades y más. También he trabajado con ingenieros de CFE revisando líneas de alta tensión y ahí hay que dejar “flotando” el helicóptero; también una vez estuve apoyando en una persecución policiaca”, dijo.



“Algo que me gustó mucho es una vez que volé sobre la playa y el reflejo era tono rosa”, agregó.

Estar tan cerca deles parte del trabajo deunque radica en la Ciudad de México, que a suses un experto piloto deinició hace nueve años a volar, “mi papá fue piloto de avión, de ahí nació el gusto por la aviación, pero cuando tenía 16 años me subí a un helicóptero de un amigo de mi papá y fue donde me enamoré de esto”.Califica su trabajo como fabuloso, apasionante y divertido, “lo voy a decir hasta que me muera, ¡qué bonito es volar! Aprecias mejor las vistas en el helicóptero que en avión, porque vuelan más bajo”.A sus 19 años, comenzó su preparación como piloto en la Ciudad de México y un año después sus prácticas y el 5 de mayo del 2008 hizosobre el mar.Daniel realiza vuelos ejecutivos, viajes aéreos, traslados de ambulancia, filmaciones, fotografías aéreas y mucho más.Su trabajo es privilegiado, ya que no cualquier persona anda sobre