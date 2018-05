Héctor, a debatir

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Héctor López Santillana aseguró que asistirá a los debates por ahora ya convocados. El del Consejo Coordinador Empresarial de León que será el 7 de junio, y el del IEEG en una fecha por definir.Sobre si irá a todos los debates que se realicen, respondió que a los que su estrategia lo permita. Así que ya veremos si más instituciones convocan a todos los candidatos y al final cuál es la postura del panista.“Sí tengo encuestas y estoy tranquilo”, anotó el Alcalde con licencia, sin aventurar a dar números sobre su ventaja. Dice que su mejor termómetro es la calle y ahí, aunque recibe reclamos, considera saldo favorable.Coparmex León, bajo la batuta de Jorge Ramírez Hernández, prepara un evento en grande para este 11 de mayo a las 9 de la mañana en Casa de Piedra, el “Foro MxConFuturo”, en el que esperan la asistencia de más de mil estudiantes, directivos de empresas locales y extranajeras, autoridades, docentes y público en general, para dialogar con especialistas sobre los temas claves de esta elección.El sindicato patronal está convocando a nivel nacional a 11 foros, junto con organizaciones como México Evalúa, México Cómo Vamos, IMCO, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Buscan reunir a los expertos con jóvenes universitarios o empresarios en un diálogo para reflexionar sobre la oferta de cada uno de los candidatos presidenciales y la realidad de lo que México necesita.Los ponentes de este foro son tres: Juan Ignacio Gallardo Thurlow, controla el 63% de la organización Cultiva, S.A.B. de C.V y miembro de la lista de millonarios de la revista Forbes; Alonso Castellot, titular en Red Empresarial-Radio RED FM; y Érik Guerrero Rosas, analista económico de TV Azteca. Al final el objetivo es que la sociedad organizada y unificada de verdad pese en las decisiones de Gobierno.Otro gran proyecto de Coparmex nacional es el del “Corredor Central”, estrategia que pretende empujar infraestructura para el crecimiento en el Bajío, y que involucra la participación de autoridades y el sector empresarial principalmente en Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. Una prioridad es la de echar toda la carne al asador para concretar el tren interurbano regional.Van lento pero seguro. Anota Jorge Ramírez que el CIDE los está asesorando para tener listo (por ahí de mediados de año) un plan aterrizado de toda la cartera de proyectos que pondrán sobre la mesa de las autoridades federales y locales electas de esa zona conocida como el “diamante de México”.En la cancha local Coparmex León está invitando (empezó con el PRI la semana pasada) a sus candidatos a Gobernador y Alcaldes juntos para que expongan sus proyectos pero sin tanto rollo. Les piden que digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Un buen paso sería hacer públicas estas citas.El alcalde-candidato, Héctor López Santillana, abre campaña insistiendo en su analogía de doctor. En sus mensajes y entrevistas dice que León es como un enfermo que tiene fiebre y no se cura con aspirinas, que un buen médico tiene que diagnosticar la raíz del problema y aplicar el tratamiento que sí cure.Se le pregunta si no hay un riesgo que el enfermo no esté recibiendo ni un medicamento de emergencia para bajarle la fiebre y termine por agonizar, pero responde que “estoy convencido de ir por el camino correcto y busco la continuidad para asegurar que nos tomemos la medicina que resuelva la infección”.El panista dice que la medicina provoca otras reacciones secundarias, que puede no gustar o ser dolorosa al aplicarla, pero ya que se controla la infección y se empieza a notar la mejoría. Ya veremos si los pacientes, que son todos los leoneses, confían en la misma terapia o de plano buscan a otro médico.La diputada federal leonesa por Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos, ya está desde hoy de licencia para dedicarse a su campaña por la diputación local del distrito III. Ayer en la clausura del último periodo de sesiones del Congreso la acompañó su suplente que estará en funciones, Paola Dayanara Caraza Ortega.Los candidatos panistas a Góber y Alcalde, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Héctor López Santillana, respectivamente, estarán hoy en el convivio del 1 de mayo con el sindicato de Transportistas SIRTA-CROC, en las oficinas administrativas de Flecha Amarilla. Después Diego sostendrá un encuentro con líderes del trabajo. El candidato del PRI, Gerardo Sánchez, aparecerá para desfilar con la CTM, por el Centro de León.Disfrazado del superhéroe “Batman” el candidato del PRI a la Alcaldía de León, Clemente Villalpando Padilla, acompañado de su equipo que también se fue caracterizado, hizo campaña ayer en el Albergue y Hospital Materno Infantil donde llevó regalos a los menores con motivo del 30 de abril, Día del Niño.