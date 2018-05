Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cadena hotelera HS Hotsson ha ampliado su esquema de negocio.La firma que dirige Alejandro Mateos Berlanga ha entrado a la operación de hoteles de terceros y no sólo a la construcción de propiedades. De esta forma, suman su primera operación del primer hotel boutique de su portafolio con una propiedad en Morelia y también la operación de un hotel más en Querétaro, así como otros en Monterrey, Guadalajara, Los Mochis y Acapulco.Con esta ampliación en su modelo de negocios, inversionistas ya pueden sumarse al desarrollo de la cadena hotelera leonesa, así como a la operación de hoteles de terceros ya sea con marcas de franquicia y hoteles con marcas propias que conserven su nombre, pero con el “apellido” by Hotsson.En el caso de su hotel ubicado en Querétaro, está en proceso de ampliación para sumar 70 habitaciones , un Sport Bar GAME-ON y un Centro de Convenciones de más de mil 200 metros cuadrados, más jardines para eventos.De construcción de nuevas propiedades, el que sigue avanzando es el próximo Hotsson en la Ciudad de México y también una propiedad en el Estado de México, para ser exactos en Cuautitlán Izcalli, al interior de una plaza comercial.Pero esa no es la única novedad de la empresa que comenzó su historia en 2011. En el pasado Tianguis Turístico, realizado en Mazatlán, Sinaloa, recibieron reconocimiento al Mérito Turístico 2018 al cumplir con normas turísticas, certificaciones y capacitaciones.HS Hotsson fue la única empresa hotelera reconocida como corporativo y por cada hotel en operación, además de Mateos Berlanga, Director de la División Hotelera del Corporativo HS, recibieron el reconocimiento Leopoldo Soto Montes, Gerente General de Hotsson León; Omar Rodríguez, Gerente General en Querétaro; Jorge Garibay, Gerente General en Silao y Mario Peña, Gerente General en Irapuato.Qué importante es que mientras se gesta una industria, la formación del capital humano ya esté sucediendo.El pasado sábado estuvimos en el Colegio Aeronáutico del Bajío y constatamos que las primeras generaciones relacionados al aeroespacial viven una completa formación.Primero fuimos parte de una demostración práctica de salvamento aéreo logrado por sobrecargos y más tarde se realizó una demostración de remoción e instalación de un ala de un avión.Para las demostraciones se hicieron uso de las aulas, de los espacios de prácticas y del avión Lancair que junto con un helicóptero Fennec, fueron donados por la Secretaría de Marina-Armada de México al colegio al frente de Teresa Briones.En el colegio ofrecen desde el bachillerato la posibilidad de que el estudiante se involucre en un sector que comparado con estados como Querétaro, sin duda en Guanajuato apenas se construyen los asientos, pero no hay que olvidar que en el caso del automotriz se necesitaron 20 años para ahora contar con un robusto clúster.En el CAB ofrecen el bachillerato bivalente en Aeronaves, Motores y en Electrónica de Aviación, además de carreras de piloto aviador y sobrecargo.Entre los invitados estuvo Giovanni Angelucci, piloto-emprendedor italo mexicano al frente de Horizontec, la empresa que diseñó y creó el primer avión mexicano, proyecto en el cual está involucrada Siasa Air de Felipe Briones del cual ya le hemos platicado en este espacio y que en unos días más les contaremos los avances sobre el tema.Hablando de aviones, ayer por la tarde despegó el vuelo de Aeroméxico-Delta Airlines del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) con destino a Detroit.Se trata de una ampliación al destino, de acuerdo con la aerolínea, por el crecimiento de pasajeros relacionados a sectores como el calzado, agroalimentos y autopartes-automotriz.Las salidas del avión serán los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y a la 13:20 del AIG a Detroit.Vaya jurado la que tendrán los participantes del concurso de diseño y moda Creáre en su décimo segunda edición.Agatha Ruiz de la Prada será invitada especial en el jurado, su empresa que surge en 1986 cuenta con más de 100 categorías de licencias como complementos de moda, revestimientos cerámicos, artículos para el hogar, libros, accesorios para mascotas, artículos de perfumería y papelería, que se distribuyen a través de las tiendas exclusivas de la diseñadora y online, además de estar presente en tiendas multimarca en todo el mundo.Agatha Ruiz de la Prada estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona. A los 20 años comenzó a trabajar como ayudante en el estudio madrileño del modisto Pepe Rubio. Un año después presenta su primera colección en el centro de diseño LOCAL de Madrid y desde entonces ha desfilado en las capitales internacionales de la moda: París, Milán, Nueva York, Berlín, Florencia, Madrid y Barcelona.