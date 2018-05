Ellos regresaron a López Obrador

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de esta campaña que se prolonga sin que las encuestas cambien, caemos en la cuenta de que al líder no lo trajo de regreso su ideología, ni sus planteamientos, sino el fracaso de tres sexenios.Enrique Peña Nieto ganó con cierta holgura la contienda hace seis años porque representaba un cambio “más seguro”, un rostro fresco y jovial con experiencia. Al PRI le fue relativamente fácil regresar porque la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, no llamó siquiera la atención. Peña prometía “mover a México”, un eslogan atractivo y también ponía en la mesa las reformas necesarias para modernizar al país.Seguro que el priísta podría con la violencia creciente, haría que las reformas trajeran crecimiento y empleo; pondría al país en un rumbo nuevo. Así fue cuando se concretó la negociación de las reformas, el nuevo pacto colocaba a Peña y a su gabinete en el “Momento de México”, según la revista Time y un sonriente presidente en la portada. Todavía no surgían las enfermedades políticas y sociales heredadas y propias.Felipe Calderón, al igual que Vicente Fox, le dio la vuelta al reclamo popular de luchar y disminuir la corrupción. Luchó sin brújula y sin policías leales contra el crimen organizado. Lo hizo sin preparación, sin conocimiento profundo del problema. Calderón recibió de Fox un gobierno corrupto, pero un país en cierta paz. El último año de Fox hubo menos de 3 mil muertos por homicidio doloso en el país. Al finalizar el de Calderón, superarían los 20 mil.El actual sexenio se derrumbó en credibilidad luego del “Momento Mexicano” cuando surge la Casa Blanca, vínculo inocultable del Presidente con su contratista favorito. Luego vino el crimen de los jóvenes en Ayotzinapa y todo cambió.La baja en el petróleo apretó las cuentas públicas y el margen de maniobra. Uno de los grandes logros del sexenio fue la mejora en la recaudación fiscal, pero no fue suficiente para los compromisos crecientes de las pensiones y el gasto público federal. La deuda creció.La sepultura política del PRI llegó de la mano de sus gobernadores. Javier Duarte, César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Andrés Granier, los hermanos Moreira, Tomás Yarrington, marcaron el saqueo más grande a sus estados en la historia de México.En la pizarra quedan vivos los temas de Odebrecht, “La estafa maestra” de miles de millones a través de universidades y decenas de contratos de obra pública entregados a amigos. También quedaron en la oscuridad los moches a los diputados y el infierno de corrupción en PEMEX con el robo de combustible desenfrenado.La campaña incesante del Gobierno era que lo bueno también contaba; sin embargo, el lodazal de la corrupción contó mucho más al final. Lo único que tenía que hacer Andrés Manuel era utilizar millones de spots para refrescar la memoria del electorado. Como él dice “ya sabes quien”, la tercera será la vencida a menos que algo inusitado suceda.Queda en el ambiente la esperanza de que PRI y PAN unifiquen candidatura para lograr una segunda vuelta anticipada, aun así las posibilidades de ganarle a Andrés Manuel son pequeñas.El siguiente paso es prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Estar atentos a que la izquierda idiota como la que pregona Paco Ignacio Taibo no domine la agenda y reconozcamos a gente sensata como Marcelo Ebrard, Alfonso Romo y los moderados de Morena. Ya veremos.Primera apuesta: el aeropuerto va.