Zavala promete subir salario a $100 y eliminar el ISR

"Que se aumente el salario mínimo por lo menos para que alcance para la canasta básica" añadió Zavala.



"Cuando ya no encuentras eso en una institución y lo ves en una persona sin partido (...) por conciencia, por libertad estoy acompañando a Margarita.



"Y si eso significa que me van a expulsar, pues adelante, estoy puesta y libre", añadió la indígena zapoteca.

, al presentar sus propuestas en materia laboral, prometió que de ganar la, aumentará elEn conferencia de prensa, la candidata independiente dijo que el mínimo tendría que llegar, gradualmente,También reiteró queasí como la integración al seguro social a trabajadoras del hogar e incentivos fiscales para las empresas que contraten a personas con discapacidades.En ese sentido, laafirmó que su proyecto es alcanzable y criticó que las propuestas como el ingreso mínimo universal de Ricardo Anaya y las becas a los jóvenes deson inviables en conjunto.Asimismo,anunció quese integra a su equipo de trabajo como responsable del proyecto ciudadano para promover el Desarrollo Social y el Combate a la Desigualdad en México.Luego que la ex Primera Dama anunciara la integración de Cruz, la diputada local indígena dijo que no teme a ser expulsada del Partido Acción Nacional.Dijo que en elya no ve las posibilidades de transformar el País como sí lo hace con MargaritaAl respecto, Zavala consideró que Acción Nacional está en un "estado de excepción", porque incluso a Ricardo Anaya le ha tocado apoyar a candidatos de otros partidos.