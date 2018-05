¿Un auto nuevo o ahorrar dinero?

“El calor del momento es algo poderoso y peligroso. Todos lo sabemos. Si estamos felices, podemos ser generosos en exceso. Podemos quizá dejar una gran propina o comprar un bote”, explica el profesor de sicología y economía del comportamiento, Dan Ariely, en un texto para la Harvard Business Review.



“El problema más difícil es nuestra falta de deseo de pensar en ello… La realidad es que vivimos en el momento y tomamos decisiones de una forma miope sin tomar en cuenta el panorama más amplio”.



¿En qué consiste? Es un sistema que se aprovecha de la apatía de los mismos trabajadores y los inscribe de manera automática en un sistema de contribuciones en el que a la vez estos irán aumentando a través del tiempo.

Para entenderlo, la manera en la que usan los empresarios el dinero: Ellos piden prestado para sobrevivir en el día a día, para pagar sueldos y materia prima, lo cual no abona en nada a su crecimiento y alimenta empresas enanas que se estancan durante varios años; ni crecen ni logran vender más.Esta manera de comportarse es un botón de muestra para entender cómo nos comportamos los mexicanos de manera individual.Según la encuesta nacional Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro, realizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al preguntarle a los mexicanos, 51% contestó que para una emergencia. Solo 11% dijo ahorrar para el retiro, un objetivo que se considera de largo plazo.El largo plazo suele ser algo intangible y abstracto en lo que no nos gusta pensar ni prepararnos.Dejando de lado los salarios precarios en México y que esto muchas veces no permite el ahorro ni la previsión a futuro, hay algo que hace que a nosotros no nos guste el largo plazo.Hablar de nosotros no sólo implica hablar de los mexicanos, sino de los seres humanos en general. ¿Por qué nos es más fácil inclinarnos hacia el corto que hacia el largo plazo? Esto es algo que a muchos investigadores les ha interesado.La educación financiera a veces puede resultar inútil. No importa cuántas veces te repitan lo importante que es pensar en el ahorro a largo plazo o en invertir el dinero en un instrumento que te vaya a dar ganancias dentro de más de cinco o 10 años, es probable que decidas comprarte un auto antes de pensar en tu retiro o en alguna meta a largo plazo.Hace un par de años, Ariely se volvió socio de Qapital, una app que utiliza la economía del comportamiento para hacer que la gente ahorre, y en una entrevista sobre el tema, el científico explicó la razón por la que preferimos el corto plazo:Así que los mexicanos no somos la excepción sino más bien la regla. “El aquí y ahora sigue pesando fuertemente sobre la visión del ahorro de largo plazo”, señala el estudio de la Consar. Y en cuanto al retiro, las emergencias y otros gastos de corto plazo, estos siguen representando una limitante para el ahorro.Además, por supuesto, de la falta de educación financiera que tenemos todavía. A pesar de que las Afore —instituciones privadas que administran el dinero de los trabajadores asalariados— tienen más de 20 años de haber sido creadas, son mucho menos conocidas por la población que otras instituciones, como los bancos.Al continuar con el tema del retiro, a los mexicanos pareciera que nos gusta soñar. Un porcentaje significativo quiere retirarse a los 60, pero las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas, sobre todo para la generación Afore, es decir, aquellos que sólo tienen este vehículo para ahorrar para su retiro y que no tendrán pensión del gobierno.La conclusión en la que coinciden las investigaciones de Ariely y las de varios otros, como Richard Thaler, el economista que ganó el Nobel el año pasado, es que los seres humanos somos irracionales a la hora de decidir y que necesitamos una ayudadita.Thaler asegura que necesitamospara transformar nuestro comportamiento y al respecto, puso manos a la obra durante sus cuatro décadas de investigación: Thaler es padre y autor del sistema SMART (Save More Tomorrow), el cual ha permitido que millones de trabajadores de Estados Unidos puedan mejorar sus contribuciones de cara al retiro.O sea, que a la hora de inscribirse, el cuestionario está redactado de cierta manera en la que para no destinar dinero y que este no aumente de manera progresiva el trabajador necesitaría realizar un trámite.La inercia y la apatía son fuerzas muy poderosas, las cuales guían la toma de decisiones de los seres humanos, según descubrió Thaler. En este caso, la falta de decisiones. A este investigador de la Universidad de Chicago se le conoce como el “padre” de la economía del comportamiento.