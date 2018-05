Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, lay elson. Por un lado, son, por no hablar del sabroso sabor que le dan a los platos. Por otro, puedeny, si no tenemos cepillo de dientes a mano, ponernos en situaciones que nos pueden resultar incómodas.Todos ellos pertenecen a la familia Allium, explica la experta en nutrición clínica, Ángela Quintas, caracterizada por tener compuestos azufrados que generan unas moléculas volátiles –como la alicina en caso del ajo– que desprenden ese sabor y aroma tan característicos, y producen el mal aliento. Un desagradable olor que, según un estudio un estudio del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Ohio en los Estados Unidos, puede persistir durante casi un día.La volatilidad de las partículas azufradas provoca que parte de ellos no sean digeridos. Esto, según Quintas,pero también provoca queAsí, aclara Quintas,Si a pesar de haber seguido el consejo de la experta a la hora de prepararlos, nos encontramos en la incómoda situación de notar el mal olor en nuestro aliento, Quintas recomienda comer otros alimentos que ayudarán a mitigarlo, principalmente. Pero no son los únicos.Tanto la investigación como la experta aseguran que también podemos reducir la intensidad e incluso neutralizar el olor si mezclamos estos alimentos con otros con enzimas capaces de combatir las moléculas azufradas como. Algo que conviene recordarlo siempre que no se tenga un cepillo y pasta de dientes a mano para evitar cualquier imprevisto.