Bájale al azúcar y a la obesidad

El incremento del sobrepeso durante los últimos 30 años en México es alarmante.



La ingesta anual per cápita de azúcar en el mundo es de 24 kilogramos y en México la cifra asciende a 38.7 kilos. Toma en cuenta que el azúcar no es un nutriente esencial; es decir, no es necesario incluirlo en la alimentación diaria.

No obstante, este ingrediente actualmente se encuentra en una gran cantidad de alimentos que, en su mayoría, son de bajo —o nulo— valor nutrimental. En esta categoría están: golosinas, refrescos, jugos, cafés con jarabes añadidos, tés envasados, cereales de caja, barritas, galletas, bollería en general, aderezos y salsas como la cátsup.



Para atacar este factor primero desde la casa, te recomendamos implementar a lgunas estrategias que, a corto y mediano plazo, te darán resultados... No hay que desesperarce a ese dulce pero peligroso vicio.

En primer lugar, pon las manos a la obra y elimina los postres, panes y aderezos procesados.

Consumir azúcar en exceso puede favorecer problemas de salud como las caries dentales, el sobrepeso, la obesidad, el hígado graso, el aumento de riesgo cardiovascular, desórdenes metabólicos, diabetes tipo 2 e, incluso, algunos tipos de cáncer.Antes se recomendaba consumir hasta el 10 por ciento de la ingesta calórica diaria pero hoy en día se propone limitar su consumo a menos del cinco por ciento. Esto significa que, en una dieta de dos mil calorías, la ingesta de azúcares agregados no deberá superar los 25 gramos.Existen gran cantidad de recetas que son fáciles de preparar y que, además, sí marcan una diferencia en el sabor y la calidad final de tu comida. Puedes ayudarte de páginas como Pinterest, donde se comparten al día, miles de recetas saludables.Luego, si deseas preparar una receta dulce, aprovecha el dulzor, el color, la acidez y la pectina de las frutas de temporada pues así no tendrás que añadir azúcar a tu receta.Finalmente, procura tomar tés e infusiones sin azúcar y, sobre todo, agua natural... cambia los refrescos poco a poco.*La mayoría de los alimentos empaquetados contienen azúcares añadidos.*El azúcar puede tener muchos nombres. Por lo general, son los que terminan en "osa" como glucosa, sacarosa, fructosa, dextrosa, maltosa, etc.*En México, la regulación en materia de etiquetado nutrimental es deficiente y confusa. Por tanto, revisa el contenido de azúcares totales y no te fíes de leyendas engañosas.