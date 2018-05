Química Central desmanteló sin autorización

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () iniciará un proceso administrativo contra, ubicada en San Francisco del Rincón.Aunque en un inicio no se proporcionó información al respecto por de la autoridad federal ambiental,Esto, luego de que el pasadoPor lo que personal de la Delegación Federal de Profepa en Guanajuato realizó una inspección el 25 de abril, donde constataron que Química Central de México desarmó y retiró equipo de producción sin dar previo aviso a la autoridad ambiental federal correspondiente.Ya que la empresa debió pedir la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).En el que se incluyera la relación de los residuos peligrosos generados y de materias primas, productos y subproductos almacenados durante los paros de producción, limpieza y desmantelamiento de la instalación.Además de la relación de materiales empleados en la limpieza de tubería y equipo; el diagrama de tubería de proceso; instrumentación de la planta y drenajes de la instalación.Lo anterior, de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.Independientemente de que Química Central de México se encuentre clausurada desde hace casi tres años debido a irregularidades en el manejo de sus residuos peligrosos con contenido cromo hexavalente.Cabe destacar que Profepa también inspeccionó a la empresa Grúas y Pensión Vargas, esto por el traslado del equipo desmantelado de la Química Central.Donde se verificó que no cuenta con permiso alguno como transportista de residuos peligrosos por parte de Semarnat, por lo que también se le abrirá un procedimiento administrativo en su contra.Química Central de México fue clausurada el pasado 3 de septiembre de 2015, luego de estar funcionando por alrededor de 47 años, sin considerar los daños ambientales que estaba causando.A pesar el cierre, la empresa no ha dejado de lado irregularidades como el almacenamiento de sus residuos a cielo abierto, representando un enorme riesgo ecológico, daño y deterioro grave a los recursos naturales del lugar y a la salud pública.Por lo que Profepa impuso su clausura total a las instalaciones.